UTÅLMODIG: Sofie Marhaug (R).

Rødt krever raskere strøm-svar: − Feigt av regjeringen

Velgerne får ikke svar på om det er mulig å frikoble de norske strømprisene fra Europa før etter lokalvalget i september. Sleip timing, mener Rødt.

– Velgerne fortjener å vite om det er mulig å gjennomføre disse store endringene i strømmarkedet før valget, sier stortingsrepresentant og energipolitisk talsperson for Rødt, Sofie Marhaug, til VG.

Striden står om kommisjonen som regjeringen oppnevnte tidligere i vinter, etter initiativ fra SV. De har fått frist til å levere sin innstilling 15. oktober – en drøy måned etter kommune- og fylkestingsvalget.

Utvalget skal blant annet skal vurdere om det er mulig å løsrive de norske strømprisene fra strømprisene på kontinentet.

Men det er et kjernespørsmål det haster å få svar på, mener Marhaug.

Derfor fremmer hun torsdag følgende forslag i Stortinget:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at ekspertutvalget som skal vurdere prisfastsettelsen på strøm leverer sin rapport innen 1. september.»

EØS-nøtt

Striden står om utenlandskablene, og det faktum at Norge er en del av et felles europeisk kraftmarked der prisene fastsettes på strømbørsen. Regjeringen har argumentert med at dette systemet har tjent Norge godt i svært mange år, og at det uansett er krevende å gjøre store endringer uten å komme i konflikt med EØS-avtalen.

Derfor var det en liten seier for de som ønsker at norske strømpriser skal styres i Norge, at regjeringen gikk med på å opprette utvalget, som blant annet har følgende mandat:

«Utvalget skal vurdere hvilke tiltak på kort og lang sikt som kan sikre strømbrukere lavere og mer forutsigbare priser, innenfor handlingsrommet i EØS-avtalen», het det i oppdraget fra olje- og energiminister Terje Aasland.

Støre og Aasland: – Vi trenger utenlandskablene

KOMMISJON NUMMER TO: Olje- og energiminister Terje Aasland fikk rapporten fra energikommisjon nummer én 1. februar. 14 dager senere utnevnte han kommisjon nummer to.

Aha-opplevelse

– Terje Aasland har sagt til meg at jeg kommer til å få meg en aha-opplevelse når utvalget leverer sin rapport, men den aha-opplevelsen fortjener i så fall velgerne også å få, sier Marhaug.

– Men er det relevant med et strømprisutvalg i et lokalvalg?

– Ja, jeg tror strømprisene har masse å si for folk også lokalt, for det handler om man opplever at regjeringen gjør alt den kan for å løse problemet med de høye strømprisene eller ikke.

– Lokalpolitikerne avgjør jo ikke dette?

– Noen kommuner forsøker faktisk, som Tokke som tilbyr makspris fordi de har konsesjonskraft, men problemet i dag er jo at handlingsrommet til norske politikere er så begrenset, sier Marhaug.

Her kan du se prisene i Norge og Europa akkurat nå. Artikkelen fortsetter under grafikken.

– Sleipt

Hun mener mange i de to regjeringspartiene Ap og Sp er enige med henne og Rødt i at dagens strømmarked ikke fungerer.

– Regjeringen må vise kortene sine, og det før valget: Hvor mye er de villige til å endre i dagens strømmarked? Da er det feigt og sleipt å først gi dette svaret etter valget, sier Marhaug.

– Tror du regjeringen har tatt hensyn til valget da leveringsdatoen til utvalget ble satt?

– Ja.

STEMMER FOR: Lars Haltbrekken og SV har kjempet for en strømpriskommisjon, og støtter Rødts ønske om raske svar.

SV-støtte

SVs Lars Haltbrekken var en pådriver for å få på plass en strømpris-kommisjon. Han deler Rødts utålmodighet og vil stemme for deres forslag.

– Vi håper utvalget kommer med sine forslag før valget så vi kan få en diskusjon om det i høst, sier Haltbrekken til VG.

Olje- og energidepartementet har fått oversendt kritikken fra Marhaug, men har foreløpig ikke besvart VGs henvendelse.

Aps energipolitiske talsperson på Stortinget, Marianne Sivertsen Næss, sier det viktigste er at utvalget leverer gode svar.

– Det viktigste for oss er at utvalget får gjort en skikkelig jobb. Vårt mål er å sikre rimelig strøm til folk og industri. Vi forholder oss til de frister og mandat som er fastsatt, sier Sivertsen Næss.

Her kan du se når Norge har eksportert eller importert strøm: