Her sto en hel gruveby i 100 år

Over hundre år med gruvedrift, prøvesprengning og forurensning er så vidt synlig. Nå må enda flere områder som dette gis tilbake til naturen, mener naturforsker.

Runa Victoria Engen

Øyvind Engan (grafikk)

Verdens land har nettopp blitt enige om å verne 30 prosent av land og havområder innen 2030.

Det må bety en snuoperasjon for naturen, og at flere naturområder vi har tatt i bruk må gis tilbake til naturen, sier forsker Dagmar Hagen ved Norsk Institutt for Naturforskning (NINA).

– Da naturavtalen kom tenkte jeg at «Ja! Nå er det bare å «gønne» på», sier Hagen til VG.

Hagen er ekspert på å restaurere områder som har vært nedbygd og brukt til vei, hus og industri, og tilbakeføre det til naturen.

Hittil er det gjort lite av det i Norge, ifølge Hagen, men vi kan ikke holde løftene gitt i den rykende ferske naturavtalen uten. Nå skal 30 prosent av naturen som i dag er ødelagt, restaureres innen 2030.

– Da holder det ikke lenger å putle med restaurering her og der, nå må vi virkelig få en endring i hvordan vi bruker arealene våre, sier Hagen.

Kan man slette over 100 år med menneskelig aktivitet?

Ifølge Hagen kan man tilbakeføre nesten hva som helst til naturen.

100 år med gruvedrift er borte

Svea-gruva har vært i drift på Svalbard siden starten av 1900-tallet. Et lite bysentrum har vokst fram ved gruveinngangen, med sin egen landingsstripe for fly og anleggsvei.

Nå er alt borte. Bare en kai er igjen, og når snø og is tillater det vil også den fjernes. To hus er fredet for ettertiden, men resten skal bort.

– Restaurert natur blir aldri til urørt natur igjen, men den får funksjonen sin tilbake. Sporene etter Svea-gruva vil alltid være der, men over store deler av området vil det ikke være mulig å se hva som har vært der før, sier Hagen.

Det tok tre år å jevne alt med jorden.

Nå skal naturen få tid til å gro igjen over det som var en viktig del av Svalbards historie.

Første gang på 50 år

For gruveselskapet Store Norske er dette et ledd i avslutningen av sin kullutvinning.

– Nå er Svea ubemannet gjennom vinteren for første gang på 50 år, sier Jan Morten Ertsaas, administrerende direktør i selskapet Store Norske.

Bare en enkelt gruve er fortsatt i drift, Gruve 7 i Longyearbyen, og den vil også avsluttes om noen få år.

– Målet har vært å rydde opp etter avsluttet gruvedrift og tilbakeføre så langt som mulig til naturlig tilstand. Det har vært en hel by, men vi har fjernet det som er, sier Ertsaas.

Budsjettet da de begynte i 2019 var 2,5 milliarder kroner, men endte på «bare» 1,6 milliarder kroner.

– Det gikk veldig mye bedre enn forventet. Vi startet opp uten at vi helt visste hva vi skulle gjøre, men vi kom fort i gang. At vi tok det steg for steg og lærte underveis, det tror jeg sparte oss for mye, sier Ertsaas.

Disse bildene fra 1920-tallet tilhører Tomas Johanson.

1 / 7 forrige neste fullskjerm

– Viktige og upopulære avgjørelser

Store ambisjoner og tidligere naturavtaler har ikke blitt fulgt opp, ifølge naturforskeren i NINA. Mellom 2010 og 2020 skulle Norge restaurere 15 prosent av ødelagt natur, men den store satsningen uteble.

– Kanskje har vi hatt en ide om at vi har så mye natur å ta av, men så har det begynt å synke inn de siste årene at naturen vår også er under press, sier Hagen.

Det første prestisjeprosjektet hun var med på, var tilbakeføringen av det militære skytefeltet Hjerkinn på Dovrefjell. Siden 1920-tallet har området blitt brukt til militær øvelse og våpentesting.

Det tok 15 år for Forsvarsbygg å få fjernet veier, bygg og militære anlegg. Hele 15.000 udetonerte «blindgjengere» måtte fjernes, noe som ga forskerne tid til å prøve seg fram for å få naturen best mulig restaurert.

Nå er området en del av en nasjonalpark. Det er erfaringer som kan bli viktige nå, sier Hagen.

– Folk begynner å bli opptatt av naturen, og det første steget mot å få modige politikere som kan ta viktige og upopulære avgjørelser.

– Hvilke viktige og upopulære avgjørelser?

– Vi må slutte å bygge ned areal, og da snakker jeg om helt vanlig natur - ikke bare den spesielt sjeldne eller truede, sier Hagen.

– Det er valget mellom å bygge ny firefelts motorvei eller ruste opp den gamle motorveien vi allerede har, valget mellom å bygge nye hytter eller ikke. Det er avgjørelser som tas lokalt, og vil kreve at kommunepolitikere og Stortingsrepresentanter er modige og har støtte.