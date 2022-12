VELT: En lastebil-henger har veltet over en personbil på Bømlobroen som går mellom Stord og Bømlo.

Uvær skaper kaos: Sterk vind i vest – to lastebiler har veltet

Nok en dag med utfordrende vær og føre skaper kaos på veiene rundt om i landet. På Vestlandet har to lastebiler veltet.

En lastebil veltet fredag ettermiddag på en fergekai i Rosendal. To personer er lettere skadd, opplyser politiet.

Kort tid tidligere meldte Sør-Vest politidistrikt om at en lastebil-henger har veltet over en personbil på Bømlobrua.

– Hengeren til en trailer eller lastebil skal ha veltet over en personbil. Ingen personer skal være fastklemt, men det er foreløpig uklart om noen er skadd, skriver de på Twitter.

Ulykken skjedde på Bømlobroen som går mellom Stord og Bømlo. Broen er sperret etter ulykken og politiet advarer om kraftig vind.

Operasjonsleder Helene Strand forteller til VG at sjåføren i personbilen fraktes til legevakten for sjekk, og at vedkommende har smerter i brystet men ingen synlige skader.

Lastebilsjåføren er uskadet.

Politiet advarer om kraftig vind på broen, som er blitt sperret etter ulykken.

Politiet oppretter sak etter at to personer ble truffet av snø og is som raste fra taket av et utested i Tromsø.

Det melder Troms Politidistrikt på Twitter.

En av personene er fraktet til legevakten med skader. Politiet oppretter sak.

– Sikring av tak er gårdeiers ansvar og det medfører straffeansvar å ikke sikre taket, slik at det medfører fare for allmennheten, skriver politiet på Twitter.

De oppfordrer alle gårdeiere om å være ekstra varsomme da det er forventet mildvær fremover, med økt fare for takras.

Tiltar utover dagen

Regnet høljer allerede ned i Bergen og ifølge meteorolog hos Storm, Lillian Bergheim, vil det bare bli verre.

– Utover kvelden kommer det til å øke på med regn. Vinden kommer også til å ta seg opp og vi kan få en liten storm i Bergen, sier Bergheim til Bergens Tidende.