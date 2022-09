KAN STRAMME INN: Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) har gjort forarbeidet og kan begrense ankomster til Norge fra Russland, dersom det blir nødvendig.

Regjeringen sender politihelikopter til grensen mot Russland

Regjeringen stasjonerer nå et politihelikopter på grensen mot Russland i Sør–Varanger. Men foreløpig er det ikke aktuelt å følge Finland og stenge grensen for russiske turister med visum til Schengen-landene.

– Politiet har god kontroll på Storskog, og nå styrkes tilstedeværelsen i grenseområdet også utenfor grensestasjonen. Politihelikopteret er et nyttig verktøy for å følge med på grenseområdet fra norsk side, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) i en pressemelding fredag formiddag.

Helikopteret som nå stasjoneres ved grensen, er ment som et beredskapstiltak langs den 198 kilometer lange grensen mot Russland, i tilfelle situasjonen forandrer seg. Men foreløpig skal det ikke være rapportert forsøk på å krysse grensen utenom den eneste grenseovergangen mellom landene, på Storskog.

Jevn strøm

De siste dagene har det vært en jevn strøm av russiske borgere med Schengen-visum som har krysset grensen til Norge.

NTBs reporter som var på grensen ved Storskog fredag formiddag, rapporterer at det kom en jevn strøm av russiske biler og minibusser. Inntrykket var imidlertid at det var noe roligere trafikk enn tidligere i uka, da det kom over 400 russere hver dag.

UDI har heller ikke registrert noen økning i antallet asylsøkere.

Gjør ikke som Finland

Fra midnatt natt til fredag har Finland stengt sin grense mot Russland for all turisttrafikk. Bare russere med langtidsvisum og formål som familiebesøk, helse eller arbeid får passere inn i Finland.

Den norske regjeringen vil nå se om situasjonen eller presset endrer seg mot den norske grensestasjonen etter en finske beslutningen:

Mehl opplyser i pressemeldingen at regjeringen er klar til å gjennomføre tilsvarende innstramming som Finland nå gjør, men vil avvente en eventuell iverksettelse.

Norge strammet inn visumreglene tidligere i høst. Så og si alle russere som søker om turistvisum etter dette, får avslag.

Finland har begrunnet innstrammingen på grensen med utenrikspolitiske hensyn. etter at titusenvis av russiske borgere har ankommet på kort tid.

– Vi vil stenge grensen raskt om det skulle bli nødvendig, og endringer kan komme på kort varsel. Det har vært få ankomster til Norge sammenlignet med Finland, og situasjonen er annerledes hos oss. Storskog er vår eneste grensestasjon mot Russland. Vi har tett dialog med politiet og tollvesenet om utviklingen på grensen, og kontrollerer alle som kommer nøye, uttaler Mehl.