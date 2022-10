TYNN TRÅD: Byrådsleder Roger Valhammer i Bergen kan ende med å måtte gå.

Flere partier fremmer mistillit mot byrådslederen i Bergen

Flertall for mistillit mot byrådsleder Roger Valhammer i Bergen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

BT skriver at det nå er flertall i bystyret for å kaste Valhammer etter at Senterpartiet varslet at de heller ikke har tillitt til byrådslederen.

Høyre og Frp varslet torsdag kveld at de ville stille mistillitsforslag mot Valhammer. Rødt opplyser i en pressemelding at heller ikke de har tillitt til byrådslederen.

For å få flertall trenger de 34 stemmer, noe de nå har.

– Bergen kommune har sviktet på det mest fundamentale – å beskytte barn i Bergen. Sakens alvor gjør at Høyre fremmer mistillitsforslag mot Roger Valhammer, skriver gruppeleder Charlotte Spurkeland (H) i en pressemelding.

Info Hva handler denne saken om? Dette har skjedd: Statsforvalteren i Vestland, som gransker barnevernstjenesten og andre helsetjenester, har avdekket alvorlig mangler i barnevernets oppfølging av en gutt, som ble funnet hardt skadet og fastbundet i en seng i august. Faren er siktet i saken. Mandag varslet barnevernssjefen i Bergen at hun går av. Hvorfor er dette viktig? I Bergen har denne saken ført til en politisk debatt. Tirsdag fremmet Bergen SV mistillitsforslag mot sosialbyråd Katrine Nødtvedt (MDG), som har det overordnede politiske ansvaret for barnevernet i Bergen. Flere vurderer det samme. Et mistillitsforslag kan fremmes mot en politisk leder, en regjering eller et byråd - som følge av kritikkverdige forhold. Dersom forslaget blir vedtatt, må vedkommende gå av. Vis mer

Har beklaget

Bråket i Bergen skjer etter at Statsforvalteren i Vestland avdekket alvorlige mangler i barnevernets oppfølging av en gutt som ble funnet hardt skadet og fastbundet i en seng i august. Faren er siktet i saken.

Barnvernsjef Alette Hilton Knudsen har allerede trukket seg.

Tidligere denne uken beklaget Valhammer hendelsen.

– På vegne av Bergen kommune, beklager jeg på det dypeste. Dere skulle ha blitt sett før. Dere skulle ha vært fanget opp før, og noen skulle ha hjulpet dere lenge før, sa Valhammer.