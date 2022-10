1 / 2 TURBULENT: Statsminister Joans Gahr Støre kommer torsdag kveld hjem fra et europeisk toppmøte i Praha, for å forsvare sitt første selv-lagede statsbudsjett i en Ap/Sp-regjering. forrige neste fullskjerm TURBULENT: Statsminister Joans Gahr Støre kommer torsdag kveld hjem fra et europeisk toppmøte i Praha, for å forsvare sitt første selv-lagede statsbudsjett i en Ap/Sp-regjering.

Støre om budsjett-kritikken: Ber H og Frp vise sine kort

PRAHA/OSLO (VG) Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) mener at budsjett-kritikken fra Høyre og Frp er forutsigbar, og feil. Nå ber han om at også de viser sine kort.

Etter en lang dag på reise til et europeisk toppmøte i Tsjekkia og tilbake, er Støre på vei til NRK og Debatten torsdag kveld.

På reisen har han fått med seg noe av kritikken mot statsbudsjettet for 2023. som hans finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har lagt fram.

– Forutsigbart, sier statsministeren om opposisjonens angrep på hans budsjettforslag.

– Men det er bra at forskjellene i norsk politikk kommer fram. Alternativet til denne regjeringen er Høyre og Frp. Reaksjonene viser hvordan de har grunnleggende ulike syn, legger han til.

Høyre først:

– Jeg er uenig når Høyre sier at dette ikke er en innstramning av offentlig sektor. De som jobber der vil fortelle en annen historie, for mange av dem må nå effektivisere. Men det viktigste for oss er å videreføre grunnleggende velferdstjenester, sier Støre.

Og fortsetter:

– De utgiftene som trekker mest er strømstøtte, flyktninger, forsvar og eldre. Det er ikke en ukritisk satsing på offentlig sektor. Dette er utgifter Høyre også må dekke inn i sitt alternativ. Og siden de er kritisk til alle grep på skatt, gjenstår det å se hvordan de skal balansere dette.

Så er det Frp:

– Kritikken fra Listhaug er tvert om: At vi bruker altfor lite oljepenger. Det er en helt annen kurs enn Høyre sier at de har. Og det vil legge et enormt press på rentene om man skulle gjort det, sier Støre i flyet på vei tilbake mot Oslo.

– Norsk Industri reagerer kraftig på at næringslivet må betale 41 milliarder mer i skatt?

– Vi mener at den ekstra skatten er lagt på bedrifter og folk som kan bære det. Dermed klarer vi å unngå at forskjellene øker. Det er næringslivet også tjent med.

Renter kan ramme næringslivet

– Næringslivet frykter også at dette vil ramme evnen til å investere i grønne arbeidsplasser?

– Vi mener at budsjettet er godt tilpasset. Det er behov for å dempe aktiviteten i norsk økonomi. Tilbakemeldinger fra næringslivet er at det er mangel på arbeidskraft. Derfor må vi dempe aktiviteten noe, og det gjør vi gjennom dette budsjettet.

Og legger til:

– Hvis vi hadde feilet med å lage et stramt budsjett og rentene går ytterligere opp, ville det også rammet næringslivet hardt.

SV-forhandlingene

– Og nå skal dere forhandle med SV, som mener at budsjettet på lang nær omfordeler nok. Er det satt av rom til ytterligere omfordeling i forhandlingene?

- I dag er mitt budskap at budsjettet er godt, at det omfordeler, og er tilpasset situasjonen vi er i. Det er vårt utgangspunkt for forhandlinger. Så skal vi høre hva SV har å si.

– Hva vil du overfor SV vise til som den viktigste omfordelingen?

- Overordnet at vi har sikret grunnleggende velferdstjenester fra kutt. Og så er det slik at de som tjener under 750 000 kroner får noe lavere skatt, mens de som tjener mer kan få noe høyere.

– Har Støre-regjeringen med dette oppfylt sitt skatteløfte for hele perioden?

- Støre-regjeringen har lagt fram 2023-budsjettet, svarer han.