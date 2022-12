PREDIKANTEN: Trygve Slagsvold Vedum prekte mandag kveld til Senterpartiets grunnfjell på Meråker videregående skole. Talen handlet om kjøpet av Meraker Brug og nasjonalt eierskap.

Vedum om krisemålingene: Vet ikke om bunnen er nådd

MERÅKER (VG) Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum vil ikke si om partiet hans har nådd bunnen på meningsmålingene. Han sier uansett kontant nei til å ta SV inn i regjering.

Nei, det er ikke en predikant du ser på bildet: Det er Sp-leder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum på Trøndelag-besøk.

Og han tok mandag kveld turen til sitt eget grunnfjell på en kort signingsferd til Meråker, hvor regjeringen nylig har åpnet statens pengepung på vidt gap.

Men den gode stemningen uteblir på riksplan. Nasjonalt er meningsmålingene stadig dystrere for partiet, sist med 5,1 prosent oppslutning hos TV2.

Partiet fikk 13,5 prosent av stemmene ved valget i fjor høst.

– Har dere nådd bunnen?

– Jeg har vært med på opp- og nedturer før som partileder og opplevd hele skalaen tidligere. Poenget nå er å gjøre jobben som trengs for folk, jeg er ikke en valganalytiker, sier Vedum til VG.

FLYR LAVT: Trygve Slagsvold Vedum tenker mens han skriver på sin egen tale på SAS-flyet til Trondheim.

– Kjenner en uro

Den vanligvis svært glade hedmarkingen har ansvaret med å styre Norge gjennom en kald og vond vinter.

Økte priser, økt rente og høye strømpriser har skapt stor usikkerhet.

– Jeg tror mange kjenner en uro rundt økonomien sin og en usikkerhet for alt det som skjer her hjemme og rundt oss. De er bekymret for hverdagsøkonomien sin, noe jeg tar på det største alvor, sier partilederen til VG i bilen på vei til flyplassen etter folkemøtet.

Sp-lederen sier til VG at han tror de dårlige meningsmålingene i høst og vinter først og fremst skyldes den økonomiske situasjonen.

– Vil dere ta nye grep for å tilpasse dere den nye situasjonen?

– Det har vi allerede gjort, sier Vedum og peker på strømstøtteordning, skatteletter til folk med lave og middels inntekter, redusert drivstoffavgift og penger til fattigdomsbekjempelse.

MENIGHETEN: Vedum og landbruksminister Sandra Borch fikk god respons fra både lokale Sp-topper og vanlige velgere. Til høyre sitter kommunalpolitisk talsperson og leder av brukerutvalget på Stortinget, Heidi Greni.

– Skaper nye problemer

Regjeringen satte av mer penger til fattigdomsbekjempelse i statsbudsjettet etter forhandlingene med SV. Men Vedum heller kaldt vann i årene på de som tror på stadige ekstraordinære fattigdomsgrep.

– Hovedgrepene vi har tatt for å skape trygghet skjer nå i budsjettbehandlingen i Stortinget. Revidert budsjett til våren er neste mulighet til å gjøre nye budsjettgrep. Det er ikke noe bra å ha for mange tilleggsrunder slik som under coronaen, sier Vedum.

– Da mister vi omfordeling og prioriteringene av syne, legger han til.

Han sier at partiene på Stortinget må vise hvordan de skal betale for ting hvis de kommer med nye utgiftsforslag.

– Vi kan ikke bare øke oljepengebruken og bruke sparepengene våre. Hvis vi bare øker utgiftene skaper vi bare nye problemer. Det største problemet for folk med vanlige inntekter og lave inntekter er de økende prisene. Det er de vi må få kontroll på, sier han.

PÅ TRØNDERBESØK: Trygve Slagsvold Vedum hørte nøye etter da landbruksminister Sandra Borch (Sp) snakket om kjøpet av Meraker Brug.

Finansministeren sier at de med vanlige inntekter rammes hardt fordi renten øker og de har lån.

– De med de største utfordringene rammes ofte ikke så hardt av renten, fordi de ofte får bostøtte eller er i leiemarkedet. Men de rammes veldig hardt fordi de har så lite til overs til å dekke andre løpende kostnader, sier Vedum til VG.

Regjeringen har fått mye kjeft for nye kraftskatter og grunnrente på oppdrettsnæringen. Vedum sier at dette har vært riktig, og sier at det kan komme flere tøffe runder og grep fremover.

Men noen ny, stor plan for å øke oppslutningen sitter han ikke på.

– Det finnes ikke noen quick fix, uansett hvor mye jeg skulle ønske det. Vi styrer i en veldig krevende tid. Det krever tøffe valg. Det er vår jobb å lose Norge ut av dette, sier han.

1 / 3 SELFIESJEF: Trygve Slagsvold Vedum tok selfie med elevene Thomas Rønning og Brage Andre Lund som begge går på Meråker videregående skole. RULL DEN UT! Kakene ble rullet ut av Ole Erlng Beitland, Erling Ervik og May Lis Slungård fra Meråker VGS drift. forrige neste fullskjerm SELFIESJEF: Trygve Slagsvold Vedum tok selfie med elevene Thomas Rønning og Brage Andre Lund som begge går på Meråker videregående skole.

– Et juleeventyr

– Det sitter kanskje noen nye stjerner i salen. Og kanskje noen fallende, sier Vedum til latter fra de mange fremmøtte i kantinen på Meråker videregående skole.

Idrettslinjen på skolen har fostret skistjerner som Petter Northug, Emil Iversen og skiskytteren Tora Berger.

Vedum fikk stadig sterkere innslag av Hedmarks-dialekt mens han snakket seg varm i talen om nasjonalt eierskap. Han feiret at staten gjennom Statskog fredag tok over aksjene til Meraker Brug, Norges femte største eiendom.

Prisen: 2,65 milliarder kroner.

– Det er som et juleeventyr for meg å være her i dag, fordi vi sikrer fellesskapets kontroll over naturressursene, sier Vedum til både gamle og unge fra den provisoriske scenen.

Etter talen løp Vedum fra velger til velger – og høstet stort sett skryt fra de fremmøtte trønderne.

– Han kan vel ikke komme lenger ned på målingene, sier en av allmøte-deltagerne med et hint av håp i stemmen.

Vedum tror også på at partiet løfter seg:

– Jeg har tro på en god kommunevalgkamp. Vi har stor aktivitet i lokallagene, mange flinke folk lokalt og gode lister, sier Sp-lederen til VG.

1 / 4 NOTATER: Trygve Slagsvold Vedums skrev flittig ned ting både før talen og under spørsmålsrunden. GODT HUMØR: Trygve Slagsvold Vedum både hørte og delte gode historier rundt bordene over kaffe og kaker på Meråker videregående skole. PROFILERT: Trygve Slagsvold Vedum tok med seg landbruksminister Sandra Borch på signingsferd til Trøndelag. Borch styrer Vedums gamle departement, Landbruksdepartementet. LYTTER: Trygve Slagsvold Vedum lyttet til lokale politikere, sjefen for Statsskog og spørsmål fra salen mandag kveld. forrige neste fullskjerm NOTATER: Trygve Slagsvold Vedums skrev flittig ned ting både før talen og under spørsmålsrunden.

Sier kontant nei til SV

Selv om Sp og Ap forrige uke ble enige med SV om statsbudsjettet, så er døren til regjeringen lukket – om Vedum får bestemme.

– Vil du ha SV inn i regjering?

– Nei, jeg vil ikke det. Jeg synes det siste året har vist at det har vært viktig at vi har en regjering som har en felles linje i sikkerhetspolitikken, som i synet på Nato-medlemskap, sier han.

Han sier at hans syn ikke endres hvis SV blir for norsk Nato-medlemskap.

–Da vi for eksempel sendte våpenbistand til Ukraina i starten av konflikten var det avgjørende at vi hadde en felles sikkerhetspolitisk analyse i regjering. Det lot oss ta gjennomtenkte, men raske beslutninger.