KONSERT: Vågard Unstad under en konsert med A-laget på Koengen 2018 i Bergen.

Bergensrapperen Vågard Unstad er død

En pionér innenfor norsk hiphop har gått bort.

Familien har bekreftet dødsfallet overfor VG gjennom hans manager Leo Ajkic.

Vågard Unstad regnes som en pioner i det bergenske hiphop-miljøet, som han var en del av siden tenårene.

– En av de beste menneskene jeg har møtt. Ekte venn for så mange. Har betydd utrolig mye for mange folk her, skriver Leo Ajkc i en tekstmelding til VG.

– En av de smarteste og beste rapperne i Norge, skriver Ajkic.

Vågard Unstad var en av grunnleggerne av den bergenske rapgruppen A-laget.

Gruppen ble startet i 2006 sammen med Girson Dias og Petter Sundby, bedre kjent som Store P.

I 2006 ga de ut sin første plate med navnet «Nokke feita vol. 1: Utrygt for utflipp».

A- laget har gitt ut to album og en rekke singler. Gruppen har blant annet varmet opp for Snoop Dogg og The Game, skriver BT, som omtalte saken først.