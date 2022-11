IKKE SAMMENHENG: Så langt har ikke politiet satt drapet i sammenheng med flere skyteepisoder og drapsforsøk i Oslo den siste tiden. Både den drepte og den siktede knyttes til kriminelle miljø.

Grønland-drapet: Drapssiktet dømt flere ganger tidligere

Den hovedmistenkte for drapet på en 28-åring på Grønland i helgen, skal to ganger ha truet med å skyte vektere i Oslo. Nå er han siktet for drap.

Grytidlig søndag morgen ble en mann skutt og drept rett ved t-banestasjonen på Grønland i Oslo. To menn er nå pågrepet, en mann i 30-årene er siktet for drap, en mann i 20-årene for medvirkning.

Forut for at han ble pågrepet og siktet i drapssaken, skal mannen i 30-årene ha en lang kriminell karriere bak seg.







VG har gått gjennom en rekke straffesaker hvor det kommer frem at mannen fra før av er dømt for et titalls ran, ransforsøk, vold og narkotikasalg i Oslo sentrum.

Vaier rundt halsen

Ved et av ranstilfellene skal offeret ha fått en vaier rundt halsen, mens han ble frarøvet penger og verdisaker.

Ved en senere anledning, da siktede ble kastet ut fra et populært utested langs Akerselva i Oslo, skal han ha truet med å skyte dørvakten om han ikke fikk komme inn igjen.

I 2016 slo han en mann bevisstløs med skaftet på en foldekniv. «Det er i straffskjerpende retning også sett hen til at flere av overtredelsene til tiltalte er voldshendelser eller utøvelse av trusler og forulempninger på nattetid i Oslo sentrum og under påvirkning av alkohol.», står det å lese i dommen fra Oslo tingrett.

IKKE KLART: Politiet jobbet i området rundt åstedet i morgentimene. De har ikke ønsket å kommentere om de har funnet drapsvåpenet.

– Han har godtatt å sitte i varetekt, men han har ikke tatt stilling til skyldspørsmålet. Han vil samarbeide med politiet og vi har bedt om at det gjennomføres en rekke etterforskningsskritt. Det er viktig for oss at politiet kan kartlegge hele handlingsforløpet, sier mannens forsvarer Tor Even Gjendem til VG.

Medsiktet nekter straffskyld

Den andre siktede, en mann i 20-årene som er siktet for medvirkning til drapet, fremstilles for varetektsfengsling klokken 15 mandag. Han nekter straffskyld.