TINGRETT: Tobarnsmoren ble dømt i retten 18. november for å ha løyet på seg totalt fem barn.

Løy om trillinggraviditet – nå er hun dømt

Kvinnen har diktet opp både tvillinger og trillinger for å få store pengesummer fra Nav.

I Haugaland og Sunnhordland tingrett er hun nå dømt til ubetinget fengsel i seks måneder og en bot på 5000.

Tobarnsmoren i 30-årene fra Sandnes er dømt for to grove bedrageri til et samlet beløp av 418 860 kroner.

Hun har erkjent straffskyld.

Flere ganger har hun forfalsket dokumenter og søkt om penger til Nav for falske graviditeter, ifølge dommen:

I august 2019 sendte hun søknad til Nav, der hun hadde forfalsket terminbekreftelse slik at det fremsto som om hun ventet trillinger i november. Hun fikk en engangsstønad på 83 140 kroner for hvert av barna hun ventet. Hun forledet på denne måten Nav til å utbetale til henne 249 420 kroner, skriver de i dommen.

Mandag 6. april 2020 sendte hun samme søknad. Denne gangen hadde hun forfalsket terminbekreftelse på at hun ventet tvillinger i august 2020. Hun forfalsket også helsekortet. Dette medførte fare for tap for Nav på 169 440 kroner (de sendte aldri ut pengene på grunn av manglende dokumentasjon).

Å fremvise et forfalsket dokument til offentlig myndighet er et alvorlig straffbart forhold, skriver de i dommen.

Fornøyd – men vurderer å anke

Tiltalte fremsto angrende i retten og forklarte at hun forsto hvor gale hennes handlinger har vært, står det i dommen. Hun har også begynt å nedbetale gjelden til Nav.

Forsvarer Svein Kjetil Lode Svendsen sier til VG at de vurderer å anke.

– Klient er fornøyd med at retten reduserte straffen med to måneder, men hun mener at retten burde gitt henne samfunnsstraff, skriver han til i SMS.

Kreft og promillekjøring

Retten mener også at kvinnen har løyet på seg en kreftdiagnose i en sak om barnefordeling i 2020. Tiltalte har forklart at hun gjorde dette for å få sympati i retten og at det kanskje kunne føre til at hun fikk mer samvær med barna.

Av andre overtredelser kan nevnes bilkjøring under påvirkning av opioider i januar 2021, og THC i november samme år.

Kvinnen blir derfor ikke å se på veien fremover: Hun har mistet lappen i seks måneder og må ta delvis ny førerprøve hvis hun vil ha den tilbake etter det.

Hun har også fått inndratt en PC, printer og stempel med «Stavanger universitetssykehus».