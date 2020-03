BARNEBARN OG MORMOR: Emelinn Ostun og mormoren Anne-Mari Hansen. Til venstre er kisten med kransen er fra barnebarn og oldebarn. Foto: PRIVAT

Emelinn tok farvel med mormor på FaceTime: – Forferdelig å sitte så langt unna

Da mormor Anne-Mari Hansen (72) ble begravet på Lurøy, fulgte Emelinn Ostun begravelsen på direktevideo fra stua i Enebakk. Lokale karanteneregler gjorde at hun ikke fikk tatt ordentlig farvel.

– Det var forferdelig å sitte så langt unna. Jeg ønsket virkelig å være der. Men hadde jeg reist opp, måtte jeg ha gått rett i to ukers karantene. Det hadde ikke vært mulig å delta uansett. Derfor måtte jeg bli hjemme, sier hun til VG.

Mormoren fikk påvist lungekreft i fjor sommer. Emelinn forteller at moren hennes har vært hos sin mor siden januar.

– Faren min og mine søsken dro opp før mormor døde.

Anne-Mari hadde fem barn, ta av dem bor i Sør-Norge. Også de rakk å komme opp til Lurøy før kommunelegen bestemte at det skulle innføres to ukers karantene for tilreisende fra utenfor Helgeland. Det var Romerikes Blad som først omtalte saken.

– Mormor døde en søndag og jeg skulle dratt tirsdagen etter. Men da var det ingen vits i å reise. Begravelsen var fredag den 20. mars og da ville jeg vært i karantene, sier Emelinn.

Mormoren bodde på Sleneset, en øy langt til havs utenfor Mo i Rana.

– Jeg var der mye som liten. Det er langt ute i havet og et sted man kan stenge av.

I stedet for å ta et nært og ordentlig farvel med en kjær mormor, ble løsningen FaceTime.

– Jeg hørte musikken, jeg så og høre presten og alt som foregikk. Jeg så familien som gråt. Det var forferdelig å sitte så langt unna. Jeg ønsket virkelig å være der, sier Emelinn.

Hun bor på Flateby i Enebakk øst for Oslo og har vært sykemeldt i forbindelse med situasjonen rundt mormoren.

– Vi lever som alle andre. Vi er mest hjemme. Vi har en gutt på 2,5 år. Barnehagen er stengt, den eneste han har lekt med, er kusinen sin. Vi holder oss unna andre mennesker.

Fra mandag 30. mars er reglene i Lurøy endret.

I tillegg til reiser utenlands, skal også personer som kommer fra fylker utenfor Nordland i 14 dagers karantene. Det samme gjelder de som reiser til og fra kommunen og Bodø, som regnes som høyendemisk område i fylket.

Da mormoren ble begravet gjaldt karantenereglene også for reiser til og fra Helgelandskommunene.

Sogneprest Kari Nedgård forteller at de har en begravelse onsdag, hvor det er en familie fra Bodø som ikke kan delta.

– Det er veldig trasig og en påkjenning å ikke kunne delta i begravelsen til nære og kjære. Det er mange her ute som har familie som ikke bor lokalt. Dette er vanskelig for mange. I Lurøy hadde vi en drukningsulykke tidligere i mars. Da fikk ikke alle som ønsket det, komme. Man må forholde seg til reglementet.

VG har vært i kontakt med kommuneoverlege Andreas Dyrkjær, som ikke hadde anledning til å svare på spørsmål før sent tirsdag kveld. Ordfører Håkon Lund (H) sier at mange Helgelandskommuner har egne karantenebestemmelser.

– Vi har ikke smitte i kommunen og prøver å holde den unna så lenge som mulig. Det handler om mulig smitte i ansamlinger av folk, sier ordføreren.

Han sier at det er enighet i kommunen med 1900 innbyggere om å begrense mulighetene for å få inn smitte.

– Vedtakene gjelder i en uke om gangen. I spesielle tilfeller, prøver vi å være fleksible, sier Lund.

