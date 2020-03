SJUSJØEN: Forskriften som innfører forbud mot å reise på hytta, har unntak for strengt nødvendig vedlikehold – som å måke hyttetak. Foto: Jørn Pettersen

Raser mot hytteunntak: – Høie forstår ikke alvoret

Ordfører i Vinje Jon Rikard Kleven mener det er dramatisk at helseministeren åpner for at familier av coronasmittede skal reise på hytta.

– Et slikt unntak er sikreste måten å få smitten opp til hyttekommunene. Bent Høie skjønner ikke alvoret, sier telemarksordføreren.

Regjeringen innfører en forskrift som gjør det straffbart å oppholde seg på fritidseiendom utenfor hjemkommunen, grunnet risiko for coronasmitte.

Men helseminister Bent Høie (H) gjorde på pressekonferansen torsdag unntak for familier hvor én er bekreftet smittet, men ikke de andre:

I slike tilfeller kan den syke være isolert hjemme, mens de friske kan reise i karantene på hytta for å unngå at også de blir smittet, ifølge statsråden.

– Et slikt unntak ivaretar ikke helsepersonell eller innbyggere i Vinje, sier Kleven, som har hytteområder som Vågslid og Rauland i sin kommune.

Han er ikke i tvil om at det er grunn til å ha mistanke om at hele familien er smittet, dersom ett familiemedlem får konstatert smitte.

– Én smittet kan slå ut hele helseapparatet vårt, sier Vinje-ordføreren.

Vil stenge ned hyttefeltet

Han vet hva han vil gjøre, dersom familien til en smittet kommer på hytta:

– Da vil vi fysisk stenge ned hele hyttefeltet, trolig ved å blokkere veiene med kjøretøy. Og så får vi ha vakthold, slik at ingen beveger seg ut eller inn. Vi kan ikke handle ut fra hva regjeringen holder på med, sier Kleven.

Den nye forskriften tillater hyttebesøk for strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader.

– I Vinje tilbyr vi hytteeierne å sjekke og måke taket for kommunens regning. Over 300 har tatt imot tilbudet. Vi har også leid inn vektere som dag og natt patruljerer de tomme hyttefeltene og passer på verdiene, sier Kleven.

LØYPE: Ringsaksokninger er de eneste som kan være på hytter på Sjusjøen fremover. Et minimum av løypenettet er oppkjørt. Foto: Geir Olsen

– Avgjørende for oss

Ordførere i mange hyttekommuner ønsker hytteforbudet velkommen.

– Hyttefolk flest har valgt å holde seg hjemme, men frem til nå har vi ikke hatt hjemmel for å si at de ikke har lov til å komme hit, sier ordfører i Hol Petter Rukke.

– Vil hytteeierne på Geilo overholde forbudet?

– Jeg opplever at norske borgere er lovlydige. Vi har ikke behov for å gjøre flere grep. Dette forbudet var helt avgjørende for oss, sier Hol-ordføreren.

– Viktig å være tydelig

Ordfører i Ringsaker Anita Ihle Steen mener at hytteforbudet fjerner all tvil.

– Veldig tydelig beskjeder er viktige i en tid som dette, sier Steen.

I Norges største hyttekommune med 7200 fritidseiendommer blir et minimum av løyper oppkjørt og bare hovedveiene brøytet for tiden.

– Vil hytteeiere til Sjusjøen for å få snøen av taket, må de uansett avklare med kommunen slik at vi kan brøyte for dem, sier Ringsaker-ordføreren.

Hun tror hytteforbudet vil vare også gjennom påsken.

– Hytteforbudet gjør ikke krisen større enn den allerede er. Nå er det unntakstilstand for alle kommuner, sier Anita Ihle Steen.

Tror forbudet blir respektert

Rådmann i Øyer Ådne Bakke sier at kommuneledelsen har fått tilbakemelding om at det er veldig få hyttegjester i Hafjell og andre steder.

– Våre hyttebeboerne har vært flinke til å følge anmodningen om ikke å komme. Jeg velger å tro at de fleste også vil følge det nye forbudet, sier Bakke.

Han sier at fraværet av hyttegjester rammer det lokale næringslivet knallhardt.

– Det er unntakstilstand i Norge at regjeringen griper så langt inn i livene våre og den personlige friheten, sier rådmannen i Øyer nord for Lillehammer.

Lettere å avvise dispensasjoner

Ordfører i Ringebu Arne Fossmo tenker at forbudet kanskje var nødvendig for å sørge for at det ikke kommer hyttefolk til Kvitfjell og andre hytteområder i de neste helgene.

– Vi har fått et bedre grunnlag for å avvise dispensasjonssøknader, sier Fossmo.

Han ser frem til at unntakstilstanden er over.

– Jeg håper det ikke drar for langt ut før situasjonen normaliserer seg og vi kan ønske fritidsinnbyggerne våre velkommen tilbake, sier Ringebu-ordføreren.

