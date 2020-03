MENER MAN BØR AVLYSE: Gjerta (104) oppfordrer til å droppe store arrangementer for å hindre coronasmitte. Foto: Bjørn Tore Ness

Gjerta (104) overlevde spanskesyken: – Det var forferdelig

Gjerta Otilie Moen (104) fra Namsos overlevde spanskesyken som gjorde at mor, far og storesøster ble alvorlig syke for 100 år siden. Men hun er ikke redd for coronaviruset.

– Neinei, det er jeg ikke. Jeg tenker ikke på det, sier Gjerta på telefon til VG.

Hun sier at det er vanskelig å høre gjennom telefonen, men påpeker også at det ikke bare er telefonens feil – hørselen har også blitt svekket med årene.

– Spanskesyken rammet mange. Far sa at det var nesten én i hver husstand som døde i gjennomsnitt, sier hun om sykdommen som herjet i Norge i etterkrigsårene 1918–20, og tok livet av minst 15.000 i Norge (se mer om spanskesyken i faktaboks lenger ned).

104-åringen husker spesielt da distriktslegen kom på besøk til gården, og har fortalt sønnen Øyvind om hvordan han kom ridende på hest med stor ulveskinnspels for å kle ute kulden.

– Da gjemte jeg meg under bordet. Men jeg ble ikke så redd, fordi legen sa at han ikke brydde seg om «sånne jenter med røde kinner», han skulle hjelpe dem som var smittet av spanskesyken, sier hun.

Moen var bare liten da spanskesyken herjet som verst, men foreldrene snakket titt og ofte om pandemien.

– Det var forferdelig, det var nesten ikke folk å oppdrive for å gjøre stell på gården og alt som måtte gjøres. De som var oppegående, for mellom gårdene og gjorde fjøsstellet. Det var det som ble vanskelig.

– Jeg var ikke dårlig. Men mor, far og søsteren min Hanna, lå med høy feber på loftet. De var svært dårlige i et halvår, minnes 104-åringen overfor Namdalsavisa.

Spanskesyken Spanskesyken rammet store deler av verden i 1918–1920, og regnes derfor som en pandemi.

Pandemien krevde mellom 50 til 100 millioner liv, og i Norge døde omkring 15 000 mennesker. Dødeligheten var størst blant barn og unge voksne.

Influensaen kom i tre til fire bølger, og smittet minst en tredjedel av verdensbefolkning.

Spanskesyken regnes som den verste influensaepidemien i historien.

Navnet spanskesyken kommer av at de spanske myndighetene var blant de første til å innrømme at det hadde oppstått en ny sykdom som hadde smittet både kongen, statsministeren og 30 prosent av befolkningen.

Det finnes flere teorier om hvor i verden viruset først tilpasset seg mennesker, men det som er sikkert er at sykdommen ikke startet i Spania.

Symptomene på spanskesyken var: Høy feber, intens hodepine, ryggsmerter, nakkestivhet, sting i brystet, betennelse i øynene og luftveiene, svimmelhet og tørrhoste. Det ble også rapportert om blødninger fra nese, lunger, nyrer, endetarm og livmor.

Influensaen kunne vare fra et par dager til en ukes tid. Kilde: Store medisinske leksikon Vis mer

104-åringen trives godt med å prate med folk og å få besøk, men sliter likevel ikke med å få dagene til å gå, nå som det må begrenses til et minimum.

– Jeg bor alene, og synes det går bra. Det er ikke vanskelig å få tiden til å gå. Jeg strikker til hele familien, og så leser jeg litt, så det er programmet mitt. Så er alle guttene mine og datteren mi her, og de er veldig dyktige og tar meg med på turer og forskjellig, så jeg synes det er godt å kunne være hjemme.

BOR ALENE: 104 år gamle Gjerta får mindre besøk nå som det er fare for coronasmitte. Foto: Bjørn Tore Ness

Sønnen Øyvind forteller til Namdalsavisa at de har tatt grep for å unngå at moren blir smittet.

– Hun er et sosialt menneske, og det er ikke så verst når du er 104 år. Men nå må vi tenke på å ikke utsette oss for altfor mye smitte. Vi i familien må prøve å strupe besøksmengden, for her i huset har det vært trafikk hele tida fram til forrige fredag. Derfor er vi blitt enige om at jeg er innom mor en gang i uken, slik at hun får handlet og pratet. Resten har hun kontakt med på telefon, forteller Øyvind.

Gjerta sier hun også besøk av hjemmesykepleien morgen og kveld, og venter på dagens middagsforsyning da VG prater med henne.

– Jeg synes det er veldig greit, det er fort gjort å fuske med middagen når man er aleine.

Og Moen er ikke enig i at alt var bedre før.

– Det er ikke riktig med «gode, gamle dager». Alt er mye bedre nå enn det var før. Faren min var skredder, han hadde fast inntekt, men ellers var det mange som plagdes, det vet jeg.

– Hvordan tror du det går nå?

– Nei, hvem vet. Tiden har blitt mye «likar» på en måte, men verre på en annen måte. Vi hadde mer kontakt med hverandre før, i dag ser man nesten ikke naboene sine.

Og Moen har en klar oppfordring til folk i disse tider:

– Man bør kanskje ikke bry seg så mye om samlinger og sånn, og heller holde seg mer hver for seg. Jeg tror jeg hadde avlyst forskjellige tilstelninger.

