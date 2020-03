VIL KJØPE: Raymond Johansen skriver i en pressemelding at Oslo kommune vil kjøpe smittevernstyr. Foto: Terje Pedersen

Flere kommuner ber folk som har smittevernustyr ta kontakt

På grunn av mangelen på smittevernutstyr nasjonalt, forsøker flere kommuner å kjøpe inn utstyr selv.

– Vi trenger mer smittevernutstyr og jeg oppfordrer derfor alle som har slikt utstyr om å kontakte kommunen, i påvente av en nasjonal løsning, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i pressemeldingen.

Kommunen ønsker å kjøpe munnbind, smittefrakker, engangshansker, beskyttelsesbriller og åndedrettsvern.

– Dette er en knapphetsressurs i hele landet, og situasjonen er svært krevende for kommunene. Vi gjør det vi kan, og har tett dialog med nasjonale myndigheter, sier Raymond Johansen i pressemeldingen.

– Nasjonalt ansvar

Kommunen skriver i pressemeldingen at dette er et nasjonalt ansvar, men at de i mellomtiden ber de leverandører og andre som sitter på godkjent utstyr om å ta kontakt på e-postadresse suppliercovid19@uke.oslo.kommune.no.

– Nå er det helt avgjørende at nasjonale myndigheter sikrer stabil og tilstrekkelig leveranse av smittevernutstyr. I går ettermiddag påpekte helseministeren at dette er den problemstillingen regjeringen jobber aller mest med. Jeg er glad for at regjeringen har sagt at det er ingen økonomiske begrensninger for å få tak i utstyr. Vi forventer at det kommer en løsning raskt, sier Johansen.

Tromsø kommune ber også alle næringsaktører og andre i regionen om å bidra med utstyr.

– Vi setter stor pris på om aktører som har relevant utstyr tar kontakt med kommunen, sier overlege i smittevern, Trond Brattland, i Tromsø kommune i en pressemelding.

Kommunen har et akutt behov for mer smittevernutstyr til medisinsk personell i kommunen. Situasjonen tilknyttet smittevernutstyr beskrives nå som alvorlig.

Også Halden kommune og Lørenskog kommune i Viken fylke er interessert i å kjøpe smittevernutstyr fra bedrifter og andre aktører som har slikt utstyr å avse.

«Alt av smittevernutstyr er av interesse. Vi vet at bransjer som jobber med støv benytter masker med klasse FFP3 eller FFP2. Dette er av særlig interesse, i tillegg til smittevernfrakker, engangshansker i vinyl/nitril og vernebriller,» skriver kommunen i en pressemelding.

I gang med produksjon

NTB skriver at flere kommuner og sykehus rundt om i landet er tomme for smittevernsutstyr. Helseminister Bent Høie sier til nyhetsbyrået at regjeringen jobber med å få tak i utstyr fra andre steder i verden, men ikke minst med å få i gang produksjonen i Norge.

– Og i dag kom den gode nyheten om at norsk næringsliv stiller opp, og nå har vi på gang både produksjon av smittevernsfrakker og desinfeksjonsvæske i Norge, sier helseminister Bent Høie (H) til NTB.

EU har innført restriksjoner på eksport av ansiktsmasker og annet beskyttelsesutstyr for å sikre at egne behov kan dekkes under korona-pandemien. Tirsdag ble en forsendelse med smittevernsutstyr stanset på grensen, skriver NTB.

– Heldigvis så skjedde det en endring i Sverige i dag som gjør at lastebilene som har stått eller vært på vei til Norge, nå får komme over grensen. Dette gjelder fram til 19. mars i første omgang, sier Høie.

Publisert: 18.03.20 kl. 21:23

