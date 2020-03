NYE REGLER: Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen sier at regelverket for utbetaling av sykt-barn-penger vil bli endret i forbindelse med coronaviruset. Foto: Trond Solberg

Foreldre har rett til omsorgspenger når skoler og barnehager stenger

Fra og med mandag 16. mars vil alle landets skoler og barnehager holde stengt. Torsdag bekrefter regjeringen at utbetaling av omsorgspenger kan være en mulighet for foreldre som er hjemme med barn som følge av coronaviruset.

Oppdatert nå nettopp

– Når barnehager og skoler nå stenger, ber vi alle om å være smidige og vi håper at arbeidstakere og arbeidsgivere kan finne løsninger lokalt i tråd med de beste tradisjoner i norsk arbeidsliv, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i en pressemelding.

Flere bedrifter kan og vil innføre hjemmekontor fremover. Der det ikke er mulighet, vil omsorgspenger være en mulighet.

Regjeringen presiserer at det gjeldende regelverket vil bli brukt. Det innebærer 10 omsorgsdager for hvert barn som er 12 år eller yngre (les nærmere beskrivelser under). Samtidig opplyser Isaksen at Regjeringen nå vurderer reglene som en følge av virussituasjonen.

les også FHI-direktøren erkjenner: – Vi har estimert feil

– Når skoler over hele landet er stengt og situasjonen er uavklart, sier det seg selv at sykt-barn-dagene kan bli brukt opp. Regjeringen følger utviklingen og vil også vurdere å utvide antall dager foreldre kan være hjemme, og vi vil vurdere å gjøre ordningen mer fleksibel slik at man ikke har brukt opp én hel dag hvis man er én time hjemme, sier han.

Omsorgspenger blir ofte kalt sykt-barn-dager. Om barnehage eller skole stenger på grunn av coronaviruset, har foreldre rett til omsorgspenger, opplyser NAV.

De fleste har rett på ti dager dersom man er ett eller to barn, som dekkes av arbeidsgiver. Har man tre eller flere barn er det snakk om 15 dager per kalenderår, der de ti første dagene finansieres av arbeidsgiver, deretter de fem resterende av folketrygden.

Må du være lenger borte fra arbeid, kan det søkes om refusjon fra NAV for de overskytende dagene. Enslige forsørgere og foreldre til kronisk syke har et utvidet antall dager med omsorgspenger.

Regjeringen advarer om at kraftig bruk av offentlige ordninger under situasjonen med coronaviruset, vil få store økonomiske konsekvenser for arbeidsgivere og næringsliv. Isaksen sier at Regjeringen vil ha tett kontakt med partene i arbeidslivet fremover for hvordan utgiftene skal håndteres.

Publisert: 12.03.20 kl. 17:51 Oppdatert: 12.03.20 kl. 19:00

Les også

Fra andre aviser