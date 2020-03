VIL SAMORDNE: Ingvild Kjerkol er opptatt av at coronautbruddet håndteres enhetlig fra kommune til kommune, og mener en nasjonal smittevernplan hadde bidratt til det. Foto: Kristian Helgesen, VG

Foreslo nasjonal smittevernplan – fikk nei av regjeringspartiene

Senest sist vår foreslo opposisjonen på Stortinget å lage en nasjonal smittevernplan for et bedre samordnet smittevern over det kommunale nivået. Men regjeringspartiene sa nei.

Oppdatert nå nettopp

Ingvild Kjerkol (Ap) er ikke i tvil om at en nasjonal, overordnet smittevernplan ville ha vært til stor hjelp for en mer samordnet og tydelig håndtering av corona-utbruddet.

Stortingspolitikeren har merket seg at kommuner som hver og én skal ha egne smittevernplaner, håndterer situasjonen noe ulikt.

les også Pasientombud: Helsemyndighetene bakpå med Corona-håndtering

– Trussel mot folkehelsen

– Nå er vi en situasjon hvor infeksjonsspredningen utgjør en trussel mot den globale folkehelsen. En pandemi er et sannsynlig scenario. Da er det spesielt viktig at vi handler klart og tydelig – og agerer på samme måte nasjonalt, sier Kjerkol til VG.

SAVNER PLAN: Også Kjersti Toppe (Sp) ga uttrykk for behovet for en egen nasjonal smittevernplan da saken var oppe i Stortinget i juni 2019. Bak: Sp-veteran Per Olaf Lundteigen. Foto: Frode Hansen, VG

Både hun og stortingskollega Kjersti Toppe (Sp) i helsekomiteen på Stortinget har fått klare tilbakemeldinger fra smittevernleger i kommunene som opplevde at smittevern ble nedprioritert i flere kommuner.

– Smittevernlegenes eget nettverk spilte inn at dette arbeidet var utfordrende og nedprioritert i flere kommuner. Blant annet derfor foreslo vi en nasjonal plan for å løfte smittevernet, forklarer Aps helsepolitiker.

Hun har merket seg at Helsedirektoratet hittil i stor grad har sagt at vurderinger knyttet til tiltak mot corona gjøres lokalt.

Etterlyser enhetlig håndtering

– Vår opplevelse er at smittevernlegene ønsket – og ønsker seg – sterkere nasjonale retningslinjer og en prioritering av smittevernarbeidet. Det er spesielt viktig med nasjonale, enhetlige råd og informasjon i en situasjon som vi nå har. Det er ikke heldig at tiltak og informasjon er forskjellig fra kommune til kommune, sier Kjerkol.

– Stortinget har fått klare tilbakemeldinger om at smittevernlegene og deres arbeid ikke er høyt nok prioritert i kommunene. Vi har fremmet forslag om at regjeringen må få utarbeidet en ny smittevernsplan for kommunene, men dette fikk ikke flertall. Situasjonen blir uansett en beredskapsprøve i helsetjenesten vår, skriver Toppe. som selv er lege, i en e-post til VG.

Kjerkol har også merket seg at bedrifter og konsern har strengere tiltak og forholdsregler for sine ansatte enn noen kommuner har for sine innbyggere. Også dette skaper forvirring og viser mindre enhetlig håndtering, mener hun.

– Kan du anklages for å ty til etterpåklokskap?

– Etterpåklokskap er jo den eksakte vitenskap. Men min motivasjon er at helsemyndighetene håndterer corona-situasjonen fra dag til dag med oversikt, gode råd og samordnede tiltak. Det er også viktig at vi har tilstrekkelig tilgang på smittevernutstyr, noe som hittil har vært en utfordring, sier Kjerkol.

FULL FART: Helseminister Bent Høie (H) og daværende folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp) skynder seg inn på Stortinget under åpningen av høstsesjonen i oktober. Etter den tid rakk så vidt Terje Søviknes (Frp) å være folkehelseminister før statsrådsposten forsvant sammen med Frp fra regjeringen tidligere i år. Foto: Berit Roald, NTB scanpix

Hun ba i fjor regjeringen om å skaffe en oversikt over tilgangen på smittevernutstyr i Norge, men fikk ikke den responsen hun hadde håpet på.

Spør regjeringen

Arbeiderpartiet og Kjerkol kommer til å benytte anledningen til å spørre regjeringen om coronasituasjonen både når helseminister Bent Høie gir sin redegjørelse tirsdag og når statsminister Erna Solberg deltar i den muntlige spørretimen i Stortinget onsdag.

les også Rikshospitalet: Forberedt på å behandle alvorlig corona-syke

Ap lurer også på om ansvaret og forskjellene i roller mellom Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet er klare nok i håndteringen av viruset.

– For mange er nok ikke de ulike rollene til disse organene klare. Men det viktigste er at folk flest opplever at det kommer enhetlig informasjon og tydelige råd fra helsemyndighetene, sier Kjerkol.

les også Ingen smitteverntiltak da fly fra Bergamo landet på Torp

Kommuneoverlege og ansvarlig for smittevernet i Kristiansand kommune, Dagfinn Haarr, synes også det var feil å si nei til en nasjonal smittevernplan. Han sitter i styret i nettverket for smittevernleger.

– Vi ser tydelig behovet i disse dager. Nå blir det mye «armer og bein» og ulik praksis fra kommune til kommune. Et eksempel er at mens én kommunelege avlyser arrangementer i sin kommune, så har en annen kommunelege i en annen kommune en ulik praksis, sier Haarr til VG.

Han skryter imidlertid av god veiledning og informasjon om coronavirus-håndtering fra Folkehelseinstituttet (FHI).

– Jeg synes virkelig FHI håndterer dette med god kvalitet og på en rolig måte. Det hjelper oss ute i kommunene veldig. Men arbeidet vårt hadde fått enda mer slagkraft med en nasjonal plan for smittevern, sier Haarr.

SMITTEVERNLEGE: Dagfinn Haarr i Kristiansand kommune sitter i styret for nettverket av smittevernleger. Foto: Petter Emil Wikøren, VG

I sin høringsuttalelse til saken skrev smittevernlegene i kommunene at arbeidet med smittevern i kommunene ikke ble prioritert høyt nok.

De fikk støtte også fra nestleder Kjersti Toppe (Sp) i fagkomiteen på Stortinget. I debatten sa hun at det var alvorlig når smittevernlegene selv ropte varsku om nedprioritert smittevernarbeid i kommunene.

– Ser ikke statsråden behovet for å løfte smittevernarbeidet i kommunene, og hva vil regjeringen gjøre for å oppnå det? spurte hun.

les også Hver fjerde italiener er satt i viruskarantene

Daværende folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp) svarte:

– Når det gjelder å lage en handlingsplan, vil det i hovedsak være å skrive ned det som allerede står i lover og forskrifter. Det som er viktig nå, er å sette trykket på at de som er i kommunene, tar dette på alvor og prioriterer det. Kommunesammenslåingen tror jeg faktisk kan bidra positivt her fordi man får et større fagmiljø til å kunne jobbe med det, sa hun, og viste til tidligere handlingsplaner og strategier på området.

Listhaug mente mangel på ledelsesforankring ute i kommunene var hovedproblemet i smittevernarbeidet.

– Det problemet løses ikke med en ny handlingsplan, sa Listhaug.

Dette svarer regjeringen

VG spør helse- og omsorgsminister Bent Høie hvorfor de ikke fant det nødvendig å støtte forslagene.

Helseministeren svarer i en e-post at han mente at lovregulering «ikke var egnet virkemiddel».

– Rollefordelingen mellom Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet ble gjennomgått i forbindelse med revisjonen av smittevernloven, som ble vedtatt av Stortinget i 2019. Departementet viste da til at ansvarsdelingen er presisert i lovforslagene, og at arbeidet vil forutsette et nært samarbeid mellom etatene ettersom noen av oppgavene vil tilhøre begge etatenes ansvarsområde. Jeg mente at lovregulering ikke var egnet virkemiddel for ytterligere klargjøring av ansvarsområdene, og vi forutsetter at oppgavene løses i tett samarbeid mellom etatene, skriver Høie i e-posten.

les også Karantene-tiltak innføres i hele Italia

Han peker på at det er gjort flere grep for å møte utfordringer med smittevern også utenfor helseinstitusjoner.

– I 2019 etablerte Helse- og omsorgsdepartementet Beredskapsutvalget mot biologiske hendelser. Formålet med utvalget er å legge til rette for at sentrale aktører kan koordinere sin innsats for å beskytte liv, helse, miljø og andre viktige samfunnsinteresser ved biologiske hendelser. Utvalget er tverrsektorielt og har medlemmer fra helse- og omsorgssektoren, justissektoren, Forsvaret og andre viktige sektorer, skriver Høie.

Han påpeker at beredskapsutvalget nå møtes to ganger i uken.

– Vi har også utarbeidet en Nasjonal beredskapsplan mot utbrudd av alvorlige smittsomme sykdommer, som kom i 2019. Den retter seg først og fremst mot helse- og omsorgstjenestene, men planen er også relevant for andre sektorer som er berørt, sier Høie.

Publisert: 10.03.20 kl. 05:42 Oppdatert: 10.03.20 kl. 05:58

Les også

Fra andre aviser