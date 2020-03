Coronasmittet mann (48) utskrevet: – Det har vært et mareritt

48-åringen har ligget på isolat i seks døgn. I dag skrives han ut fra sykehuset. Han og kjæresten ber folk ta karantenereglene på alvor. – Det er ikke til å spøke med.

Mandag skrev VG om en 48 år gammel mann som fortalte at han var innlagt som følge av coronasmitte.

– Jeg er veldig syk, sa mannen til VG da.

I dag, seks dager senere, føler 48-åringen seg bedre. Mens VG snakker med mannen på telefon, får han beskjeden han har ventet på:

– Jeg får komme hjem, sier han.

– Nå er jeg veldig, veldig glad.

– Forsiktig optimist

48-åringen kom fra Alpene til Norge via München og ble syk med en gang han kom hjem. Han var den første bekreftede coronasmittede personen som ble innlagt i Oslo.

– Det har vært et helvetes mareritt. Flere ganger har jeg tenkt at dette går ikke lenger. Jeg skjønner at det blir litt utopisk for andre mennesker, det er ikke så mange som blir rammet så alvorlig. Men det er ikke til å spøke med, sier mannen.

VG har også snakket med mannens kjæreste, som sier at også hun var innlagt ett døgn som følge av coronasmitte. Hun oppgir at hun nå har mild lungebetennelse og ekstrem hodepine.

Paret ønsker å være anonyme. Begge er usikre på hva som vil skje fremover, og forteller at legene ikke kan gi tydelige prognoser. Mannen vet heller ikke om han må tilbake for ytterligere behandling.

– Jeg håper formen vedvarer. Det svinger veldig, og jeg hadde en veldig dårlig dag i går. Jeg er forsiktig optimist, sier mannen, som roser helsepersonellet ved Ullevål.

– Alle står på her. De er ekte hverdagshelter.

Mandag bekreftet Oslo universitetssykehus (OUS) at en person med coronasmitte ble lagt inn på OUS. Av personvernhensyn ville ikke sykehuset gi ytterligere opplysninger om pasienten eller pasientens helsetilstand. Senere samme dag sendte de ut pressemelding om at to var innlagt.

– Egoistisk

Paret ber nå folk ta karantenereglene på alvor.

– Jeg blir stadig overrasket over at folk ikke overholder karantenereglene. Folk tar veldig lett på det. Det er egoistisk, synes jeg. Det er viktig å tenke på de rundt seg, bestemor og bestefar, de syke, sier 48-åringens kjæreste på telefon til VG.

– Jeg er redd noen tar dette som en ekstra ferie, der de kan fylle opp lagrene hjemme, dra på hytta, gå på butikken. Men det er en advarsel til alle rundt oss, dette er ikke noen spøk. Det er kritisk. Hver og en har et ansvar for å hindre smitte. Du trenger heller ikke å ha en underliggende sykdom for å bli dårlig. Det stemmer ikke, sier hun.

– Jeg er sprek og trener fire-fem ganger i uken, jeg, sier mannen.

– Jeg har ingen luftveissykdommer eller andre sykdommer. Likevel ble jeg helt slått ut, sier han.

Ber folk holde seg hjemme

Kvinnen er glade for tiltakene regjeringen iverksatte torsdag, men mener samtidig det er for mye uklarheter omkring hva som skjer når reglene brytes.

– Da tar ikke folk det seriøst, heller. Det er nesten som at de som sier fra når noen bryter karantenereglene, burde bli premiert for det. Folk klarer å være inne i et par uker, det er ikke vanskelig i dette landet her, sier hun og oppfordrer alle til å holde seg hjemme.

Mannen understreker at viruset rammer eldre hardt.

– Hadde moren min fått dette her, ville hun ikke overlevd. Det er jeg hundre prosent sikker på, siden det har vært så kritisk for meg selv, sier 48-åringen.

Syk etter ferie

Paret forteller at det startet med at de ble tungpustet, tette i halsen og at de begynte å hoste og harke etter at de hadde vært på ferie. Etter hvert mistet de stemmen, fikk hodepine og vondt i kroppen. Kvinnen beskriver det som å ta en «tanks» på brystet.

Paret kom hjem fra skiferie i Alpene 29. februar. Han og kjæresten var en del av et reisefølge på elleve personer.

Søndag 8. mars, etter at paret hadde kommet hjem fra ferie, sendte mannen en mail til flere venner.

I e-posten skrev han at de hele uken i forveien forsøkte å bli testet for coronaviruset fordi de mente at de hadde alle symptomene.

Men dette ble avvist, skrev han, fordi de ikke kom fra et av områdene FHI på det tidspunktet hadde kategorisert som områder med vedvarende spredning.

Endrede testkriterier

Også mannens kjæreste forteller at de ikke fikk testet seg, fordi de ikke hadde vært i et av disse områdene.

Tidligere ble personer som har vært i områder med vedvarende spredning eller i kontakt med noen som er bekreftet smittet de seneste dagene testet.

Nå har myndighetene bestemt at personer som sitter i hjemmekarantene ikke lenger skal testes for corona.

Senere har paret funnet ut at de var på en bar der det angivelig skal ha vært mye smitte da de var på ferie.

Publisert: 14.03.20 kl. 20:57 Oppdatert: 14.03.20 kl. 21:12

