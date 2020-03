SLIK SKAL DET GJØRES: Gudmund Furuseth (70) og Haji Dukureh (26) på Backstube i Oslo torsdag denne uken. I dag valgte Oslo kommune å innskrenke åpningstidene til serveringsstedene. Foto: Frode Hansen

Hastetiltak: Alle serveringssteder i Oslo må stenge klokken 21 fremover

Dette føyer seg inn i rekken grep byrådsleder Raymond Johansen tar for å stagge virusspredningen i hovedstaden.

Alle serveringssteder og restauranter i Oslo må stenge klokken 21.00, og skjenkestopp fremskyndes fra klokken 03.00 til klokken 20.30 på samtlige steder.

Dette betyr at serveringssteder ikke har mulighet til å holde åpent ut over klokken 21 i dagene fremover.

Det har Oslo kommune bestemt. Vedtaket gjelder fra i dag, søndag, og til ubestemt tid.

— Vi er i en krisesituasjon og har innført strenge begrensninger i mulighetene for at serveringssteder kan holde åpent. Målet vårt er å unngå smitte og spredning av virus, slik at vi raskest mulig kan komme tilbake til en normal situasjon igjen, sier byrådsleder i Oslo Raymond Johansen til VG.

Utesteder som ikke har skjenkebevilling er ikke omfattet vedtaket, mens steder som driver med take-out eller levering av mat fortsatt kan ha vanlige åpningstider, så lenge det ikke er gjester i lokalene etter 21.

– Grove regelbrudd

Vedtaket kommer etter at skjenkekontrollører fra Næringsetaten har utført kontroller på over 300 serveringssteder i hovedstaden fredag og lørdag.

På flere steder har det vært tilnærmet normal drift, og kontrollørene har observert flere avvik. Næringsetatens inntrykk var at hverken gjester eller ansvarshavende på flere av stedene tok situasjonen alvorlig nok.

– De fleste nattklubber, puber og barer forholder seg til reglene og holder stengt. Det er jeg glad for, men kontrollen som er gjennomført i helgen viser samtidig grove og bevisste regelbrudd. Det er for eksempel svært alvorlig at rene skjenkesteder åpner kjøkkenet for å servere mat for første gang på flere år midt i en krisesituasjon.

SKJERPINGS: Nye innskjerpende tiltak rettes mot serveringssteder i Oslo - nå får de innskrenket åpningstidene sine. Foto: Terje Pedersen

Blant annet avstandskravet på én meter ble ikke fulgt flere plasser.

— Det er også alvorlig at steder med matservering ikke forholder seg til reglene om avstand. Det er usolidarisk og øker risikoen for smitte.

Byrådslederen sier han opplever at de fleste håndhever kommunens retningslinjer, men at det er unntak og at det kan bli behov for ytterligere innskjerpinger.

Bestemmelsene kommer i tillegg til et tidligere vedtak om å begrense servering i Oslo til kjøkken som praktiserer bordservering, og hvor det er lagt opp til at besøkene kan holde én meters avstand. I Oslo betyr det at alle utesteder som ikke har bordservering og eget kjøkken skal holde helt stengt.

