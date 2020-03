Jobber med å utvide testkapasiteten: – Vi tester der det trengs mest

WHO har oppfordret til at alle mistenkte smittetilfeller skal testes. – Ikke ressursmessing forsvarlig, mener FHI.

– Det er forståelig at alle ønsker en visshet om at alle er smittede eller ikke, men vi er i en situasjon hvor vi må gjøre prioriteringer for å beskytte de mest sårbare må vi ha fokus på dem. Vi har derfor vridd fokuset vekk fra de som er på reise, til de som er på sykehus, syke og helsepersonell, sier Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI).

Hun understreker at Norge tester mange, sammenliknet med andre land, men ikke kan teste alle.

– Vi tester der hvor det trengs mest, sier Vold.

WHO-sjefen oppfordret i dag til at alle mistenkte smittetilfeller skal testes. Men Norge er altså et av en rekke land som ikke tester alle som kan ha blitt smittet av viruset.

– Vi har høy testaktivitet i forhold til andre land. Enkelte grupper blir også testet på mildere symptomer. Vi har hovedfokuset på å teste der det har størst effekt akkurat nå, og så er vi i ferd med å bygge opp mer kapasitet til mer testing, sier Vold om dette.

– Men det er viktig at testene også følges opp med tiltak - det er derfor vi ikke nå tester de som sitter i karantene etter utenlandsopphold. For tiltaket vil være å sitte i karantene, og de sitter allerede i karantene. Så der vil det ikke være ressursmessig forsvarlig, tenker vi. Vi vil heller bruke de ressursene på målrettet testing der det har størst effekt.

Høie: Ikke alle har behov for å testes

I Norge har hittil 18.062 personer blitt testet for coronaviruset, av dem er 1169 bekreftet smittet, opplyser FHI. Til sammen 11 personer får eller har fått intensivbehandling. Tre er døde.

Helseminister Bent Høie (H), som nå selv er ferdig med karantenetiden på 14 dager etter å ha vert i Wien, sier man uansett skal holde seg i karantene hvis man har symptomer på corona-smitte.

– Da har du ikke behov for å bli testet, for det skal du gjøre uansett. Hvis en vet at en ikke tilhører den gruppen som skal testet, så er det ikke særlig klokt på bruke tid på å ringe kommunen - det er både sløsing av din og de som har mye å gjøre sin tid, sier han.

Espen Nakstad, fungerende assisterende direktør i Helsedirektoratet, legger til at du skal ringe etter hjelp hvis du blir alvorlig syk.

– Da vil du kanskje bli lagt inn på sykehus, og da vil det fanges opp og testes. Da vil det være en forsinkelse på nesten en uke fra du blir smittet til du blir syk - det betyr at det tallet på smittede vi har i Norge i dag, reflekterer egentlig tallet på smittede for en uke siden. Det er viktig kunnskap. Hovedbudskapet er at det er uklart, det er mørketall, men det følges godt med på likevel, sier han.

– Er det grunn til å tro at skoler og barnehager vil åpne før sommeren?

– Det er det vi må følge nøye med på nå, og vurdere effekten og konsekvensen av tiltakene som blir gjennomført. Vi vil gjøre fortløpende vurderinger rundt hva som er hensiktsmessig når det kommer til å fortsette eller avslutte tiltak, sier Line Vold i FHI.

Både helsedirektør Bjørn Guldvog og FHI-direktør Camilla Stoltenberg er i karantene.

– Vær rausere

Bent Høie takker helsepersonell og de hyttefolkene som frivillig har reist hjem fra hyttene sine for ikke å belaste det lokale helsevesenet. Han oppfordrer folk til å holde en bedre tone i samfunnsdebatten.

– Jeg ser at tonen i den offentlige samtalen kan bli sint og skarp. Det er helt naturlig at bekymring og frykt gjør oss sinte og skarpere i kantene, men jeg har idag en oppfordring til oss alle: Denne tiden er tøff nok som den er, så kan vi ikke være litt rausere og rundere i kantene med hverandre, sier han.

Han sier apotekene har gått tomme for legemidler det ikke var noe mangel på etter at folk har hamstret legemidler, men at det jobbes med å øke legemiddel-beredskapen så alle får legemidlene de trenger.

– Folk skal føle seg trygge på at de får de legemidlene de trenger.

Publisert: 16.03.20 kl. 21:38 Oppdatert: 16.03.20 kl. 21:53

