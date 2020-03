BER OM UNG HJELP: Helseminister Bent Høie ber landets helsestudenter melde seg. Her sammen med statsminister Erna Solberg på Virusmottaket på Ullevål universitetssykehus. Foto: Hallgeir Vågenes

Høie: Ber landets helsestudenter melde seg til corona-tjeneste

Helseminister Bent Høie (H) og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) lokker med økonomiske gulrøtter for å få landets lege- og sykepleierstudenter til å melde seg til tjeneste ved landets legekontor og sykehus.

Oppdatert nå nettopp

– Vi har bestemt oss for å endre stipendreglene for helsestudenter som bidrar i helsevesenet for å avhjelpe under corona-krisen. Omleggingen gjør at studentene får beholde stipendet, selv om de tjener for mye, sier Asheim:

– I dag er det et tak i Lånekassen for hvor mye du kan tjene før stipendandelen reduseres. Vi kan komme til å måtte be studenter i helsefagene om å avlaste og bidra i helsevesenet. I en sånn situasjon ønsker vi ikke at de studentene det gjelder skal tape økonomisk på det. Vi jobber derfor med et opplegg der støtte fra Lånekassen ikke blir avkortet med arbeidsinntekten som studenter får fra innsats i forbindelse med virusutbruddet, sier han til VG.

Han gjør det for å sikre seg reservepersonell.

– Vi kan komme til å trenge mange gode hjelpere i helsetjenesten de kommende dagene og ukene. Derfor vil vi gjøre det enklere for dem å bidra.

– Hvor skal studentene bidra?

– Vi vil se hvor behovet vil komme. Det vil trolig både gjelde i primærhelsetjenesten i kommunene, på legekontor og hos fastleger. Både kliniske og ikke kliniske oppgaver kan det være behov for å få hjelp til. Vi vil derfor lager oversikt over reservepersonell, sier Høie.

– Alle universitetene og høyskolene er bedt om å oppnevne en kontaktperson som skal ha kontakt med helsemyndighetene, sier Asheim.

MANN MED LANG TITTEL: Forsknings- og høyere-utdanningsminister Henrik Asheim. Foto: Frode Hansen

Han sier at kontaktpersonene skal sammenstille en oversikt med kontaktopplysninger til alle studenter og ansatte ved institusjonen som kan fungere som reservepersonell.

– Oversikten skal sendes til en person i Helsedirektoratet senest innen onsdag 18. mars, sier han.

Asheim sier vi er i en ekstremsituasjon.

– Dette er etterkrigstidens viktigste dugnad. Vi må alle bidra der vi kan, og helsefagstudenter kan bli helt avgjørende for å holde kapasiteten oppe i helsevesenet.

Mange har allerede meldt seg:

– Det er fint å se at studenter og lærlinger som skal bli helsepersonell ønsker å bli med på den store dugnaden som finner sted i det norske samfunnet. Vi kommer til å trenge dem i helse- og omsorgstjenesten som en følge av coronaviruset. Ikke bare fordi presset på helse- og omsorgstjenesten vil øke som en følge av flere syke, men også fordi helsepersonell vil bli syke eller satt i karantene, sier Høie.

Asheim sier de gjør denne endringen for å sikre at Høie og helsetjenesten har reservepersonell.

Høie sier at noen kommuner og sykehus allerede har gått aktivt ut og søkt etter ekstra arbeidskraft.

– Jeg vet at det jobbes på spreng flere steder for å få på plass ordninger der det er mulig å melde seg til tjeneste. Vi trenger alle som vil bidra.

Han gir honnør til Amalie Kollstrand som skrev innlegg i VG, for å melde seg til tjeneste.

– Jeg er veldig glad for at Amalie og andre studenter og lærlinger som skal bli helsepersonell ønsker å bli med på den store dugnaden som nå finner sted i norske samfunnet. Vi kommer til å trenge dem i helse- og omsorgstjenesten som en følge av koronaviruset. Det kommer til å bli bruk for kreftene og kompetansen til studentene og lærlingene på sykehusene, på sykehjemmene og i kommunehelsetjenesten, sier Høie.

Publisert: 15.03.20 kl. 16:29 Oppdatert: 15.03.20 kl. 16:48

Fra andre aviser