STRIKKER I KARANTENE: Nastaran Kohani returnerte hjem til Norge fra et virusrammet område. Foto: Privat

Nastaran (46) i karantene – barna får gå på skolen

Helsearbeideren Nastaran Kohani sitter fortsatt i karantene, selv om hun har testet negativt for coronaviruset. – Skjønte ikke helt vitsen.

Kohani kom hjem til Hamar fra Gilan-provinsen nord i Iran 22. februar.

Provinsen er blant de hardest rammede i landet, hvor mer enn 1500 mennesker er smittet av det nye coronaviruset Covid-19.

Ifølge New York Times, som siterer en folkevalgt fra den samme provinsen, har mer enn 20 personer i området dødd som følge av smitte.

Mandagen etter hjemkomsten, dro Kohani på jobb som normalt – som psykiatrisk sykepleier ved en kommunal bolig. På dette tidspunktet viste hun ingen tegn til symptomer.

Men da hun på torsdag begynte å hoste, kontaktet hun legevakten for å be om råd.

De kom hjem til henne fullt utstyrt med briller og frakk, tok en test og ga henne beskjed om å holde seg i karantene.

– Jeg var veldig redd, fordi jeg var tung i pusten og hadde vondt i lungene. Men det var kanskje mer angst, for det tok lang tid å få svar, sier Kohani.

Helsedirektøren: Må fortsatt være i karantene

Noen dager senere ble hun oppringt av legevaktlegen i kommunen, med beskjed om at testen var negativ, men at hun likevel burde fortsette å holde seg hjemme.

Det reagerer helsearbeideren på.

– Mandag etter prøvesvarene kunne ungene mine gå på skolen, mens jeg måtte være videre i karantene. Jeg skjønte ikke helt vitsen.

Helsedirektør Bjørn Guldvog forklarte onsdag overfor VG at friske folk kan måtte fortsette å være i karantene.

– Hvis man har vært i nærkontakt med noen som er smittet, men ennå ikke har blitt syk, kan det være at prøven er negativ. Men du kan utvikle symptomer.

– Umulig å sitte i karantene hjemme

Blant de 30 personene som sitter i karantene Norge, er en medisinstudent ved UiO som ønsker å være anonym.

Studenten hadde vært på øyeavdelingen ved Ullevål, der minst seks ansatte er smittet, og fikk derfor beskjed om å holde seg hjemme.

Vedkommende forteller til VG at det er vanskelig å unngå å være i kontakt med andre mennesker.

Studenten bor hjemme og er derfor i kontakt med familiemedlemmer som beveger seg inn og ut av huset.

– Vi har fått beskjed om å unngå dele bad og kjøkken, med det er umulig, sier medisinstudenten og tilføyer:

– Jeg har også klassekamerater som bor i kollektiv, som også har problemer med å følge rådene rundt karantene.

Personen har foreløpig ikke noen symptomer på sykdommen, foruten sår hals og tørrhoste, men venter fortsatt på svar fra corona-testen.

19 ansatte i karantene

Mandag kveld ble det klart at to personer var smittet av coronaviruset i Kristiansand.

HR-direktør ved Hennig Olsen IS bekrefter overfor VG at dette gjelder deres ansatte, og at det er totalt tre personer som er smittet.

Et reisefølge på 19 personer fra bedriften reiste tirsdag forrige uke på et kurs i byen Lucca i Toscana i Italia. Bedriften hadde kontakt med lokale helsemyndigheter før de dro, men på dette tidspunktet var det ingen restriksjoner på at man ikke skulle reise til landet.

Likevel ble flere fra reisefølge satt umiddelbart i karantene etter hjemkomsten.

– Tre familier i karantene

– Ingen viste tegn til symptomer i begynnelsen, men søndag kveld fikk to personer symptomer, og testet positivt. En tredje person fikk påvist smitte tirsdag, forklarer Narvesen.

Etter råd fra helsemyndighetene sitter også familiene til de tre som har fått påvist smitte i karantene. De vil være i karantene i 14 dager, ifølge Narvesen.

Til tross for at 19 ansatte sitter i hjemmekarantene, går bedriften som normalt, forteller han.

– 14 av dem som sitter i karantene jobber på hovedkontoret til bedriften i Kristiansand. De har administrative stillinger, og det har derfor vært enkelt å løse med hjemmekontor.

– Noen av disse har hatt symptomer og har blitt testet. Én testet negativt, mens vi venter på resten av resultatene, sier Narvesen.

Publisert: 05.03.20 kl. 11:56

