Helseminister Høie bekymret for fulle bargjester

Helseminister Bent Høie legger ikke skjul på at han frykter fulle nordmenn vil glemme smittevernsreglene i takt med stigende promille, når utesteder og barer åpner igjen i morgen.

– Når folk drikker alkohol, er det lettere å glemme avstandsregelen og hådvask. Alle må være veldig nøye med å følge de anvisningene som de får, slik at ingen ødelegger for dem som er veldig glade for å få tilbake jobben sin, sier helseministeren til VG.

På en pressekonferanse torsdag kom regjeringen med ytterligere lettelser på tiltakene, blant annet for dem som er glade i utelivet. Utesteder og barer kan åpne fra 1. juni.

Helseministeren legger ikke skjul på at han har litt blandede følelser til kombinasjonen fulle nordmenn og smittevernregler.

– Er du bekymret for at de som er beruset glemmer å overholde smittevernreglene?

– Ja, det er jeg selvfølgelig bekymret for. Derfor må vi som gjester ta ansvar for at dette går fint.

– Helt konkret, hva er du bekymret for?

– Det er at vi glemmer å holde avstand, og blir mer uforsiktige med å vaske hendene. Dette må vi alle ha med oss i ryggmargen, selv om vi koser oss med en øl eller to.

Viktig at alle tar ansvar

1. juni er en dato mange kan glede seg over. Jobbreiser i hele Norden uten karantene, oppstart av Color Line-ruten Oslo-Kiel og åpning av barer og utesteder er noe av det som blir lov.

I Oslo har skjenking av alkohol vært tillatt siden 6. mai, men kun for de stedene som kan tilby matservering. Nå åpner det altså opp for alle barer og utesteder uavhengig av dette.

I etterkant av torsdagens pressekonferanse presiserer helseminister Bent Høie til VG at ingen vil kunne ha åpent på samme måte som før virusutbruddet.

– Det vil være bordservering og en meters avstand, vi kommer ikke til å stå tett å henge over disken på baren eller danse inntil hverandre på dansegulvet.

Han understreker viktigheten av at vi alle tar ansvar for at reglene opprettholdes til en hver tid.

Det er viktig at vi som gjester tar hensyn, fordi det kan få alvorlige konsekvenser for de som driver en bar, om ikke smittereglene overholdes. Da må kommunen stenge den, og det kan føre til at folk i verste fall mister jobben.

Klar oppfordring

Høie kommer også med en klar oppfordring til alle som skal ut å kose seg med en øl eller flere.

– Våkner du opp dagen etter, eller etter noen dager, og ikke bare kjenner resultatet av den ølen, men føler deg litt forkjølet ... Da må du holde deg hjemme og la deg teste, oppfordrer han.

Næringsminister Iselin Nybø understreker viktigheten av å gjenåpne arbeidsplasser i samfunnet igjen.

– Vi har hatt den største arbeidsledigheten siden krigen. Det er behov for å få hjulene i gang igjen, og dette er en viktig del av det. Denne gjenåpningen handler ikke bare om at folk skal ut og kose seg på byen igjen, men at dette er en del av næringslivet vårt som gjør at det er forsvarlig å starte opp igjen.

