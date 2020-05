NY EKSAMEN: Etter at NTNU-studentene fikk tilgang til sensurveilederen under en eksamen i kjemi, prøver nå universitetet å finne et nytt tidspunkt de kan gjennomføre eksamen. Foto: Gorm Kallestad

NTNU-studenter fikk utdelt fasit sammen med eksamen – måtte avlyse

Studenter ved NTNU må ta eksamen på nytt etter at sensurveilederen ble lagt ut sammen med en kjemieksamen.

– Det som skjedde ved eksamen i generell kjemi var svært beklagelig, sier Øyvind Weiby Gregersen, dekan ved fakultet for naturvitenskap, i en e-post til VG.

Nå prøver universitetet å nøste opp i hva som har skjedd, og tilrettelegge for at studentene kan få ta eksamen på et senere tidspunkt.

– Vårt mål er finne en best mulig løsning for studentene. Vi er nå er i dialog med faglærer, NTNU IT og eksamenskontoret for å finne ut hva som har skjedd, og for å legge en plan for hvordan vi løser dette.

les også Advarer mot digitale universiteter til høsten: Studentene sliter med motivasjonen

Gregersen sier at NTNU vil arrangere en ny eksamen før sommerferien.

– Dato for ny eksamen blir klar på mandag. Den nye eksamenen vil selvfølgelig bli lagt kollisjonsfritt med andre eksamener studentene har. Hvis ny dato ikke skulle være mulig for enkelte studenter vil de få tilbud om en alternativ eksamensdag i august før semesterstart. Denne informasjonen er også lagt ut til studentene. Ut over det kan vi ikke si mer før vi har sett nærmere på saken.

AVLYST: Denne meldingen fikk studentene i kjemi som skulle ta eksamen lørdag 23. mai. Foto: Tipser

Sendte ut melding til studentene

Da feilen ble oppdaget, fikk studentene som var i gang med eksamen beskjed om at den hadde blitt avlyst.

«Ved en feil har løsningsforslaget i TMT4110 Kjemi blitt publisert sammen med eksamensoppgavene. På grunn av dette ser vi oss nødt til å avlyse eksamen i dag, 23.05.20.», var meldingen studentene fikk da de hadde gått i gang med eksamen lørdag morgen.

«Dere vil bli informert om ny eksamensdato så snart som mulig», sto det videre i meldingen.

Det har ikke lyktes VG å få kontakt med studenttillitsvalgt.

Publisert: 23.05.20 kl. 17:31

Les også

Fra andre aviser