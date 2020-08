MS «ROALD AMUNDSEN»: Hurtigruteskipet hvor det var smitteutbrudd. Foto: Ingun A. Mæhlum

Hurtigruten: Skipslegen ville ikke kontaminere ambulanse fraktet to passasjerer i taxi

Lydloggen fra samtalen mellom skipslegen fra MS «Roald Amundsen» og Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) viser hvordan transporten av mistenkte coronasmittede fra skipet ble avtalt.

VG har fått innsyn i dialogen mellom sykehuset og skipslegen. Tromsø kommune ble varslet først fredag 31. juli, men allerede dagen før var det kontakt mellom sykehuset og skipslegen. Bakgrunnen er at to om bord trenger behandling på sykehus. Skipslegen blir spurt om det er mistanke om Covid-19, men skipslegen sier han ikke mistenker dette fordi de to tidligere har avlagt negative prøver.

AMK spør skipslegen om han mener pasientene må hentes av ambulanse. Til det svarer skipslegen:

– Jeg tror vi tar en vanlig bil, vi skal ikke kontaminere en ambulanse for dette.

Et drøyt døgn etterpå kommer prøvesvarene fra begge to som er positive.

Lydloggen fra dagen før viser at det ble vurdert å evakuere en av pasientene med helikopter.

LOGGEN: Deler av utskriften av lydloggen mellom AMK og skipslegen på MS «Roald Amundsen». Foto: Skjermdump

Les utdraget fra lydloggen fra 31. juli her:

AMK: Men tenkte du at de trenger og hentes med ambulanse de (sladdet).

Skipslege: Nei, jeg trur at vi tar en vanlig bil og kjører opp. Det går greit. H*n klarer å gå selv. Vi skal ikke kontaminere en ambulanse for det er så kort vei opp til sykehuset. Mener jeg.

AMK: Ja.

Skipslege: Om h*n ikke blir verre da. H’n er ok. H*n kan sitte i en vanlig bil. Vi tar (sladdet).

AMK: Ja.

Skipslege: Trur det skal gå greit.

AMK: Ja.

Skipslege: Vi kontaminerer ikke en ambulanse for dette nå, det trur jeg ikke er nødvendig.

Skipslegen spør i samme samtale om de skal kjøre rett ned i covid-garasjen når de ankommer sykehuset. AMK svarer ja på det.

Hurtigrutens pressesjef Øystein Knoph ber om forståelse for at de ikke kan kommentere saken på nåværende tidspunkt.

– Vi kan ikke gå inn på spørsmål som omhandler enkeltpersoner, enkelthandlinger eller medisinskfaglige vurderinger som omhandler de aktuelle seilingene med MS «Roald Amundsen». Politiet har iverksatt etterforskning. I tillegg er det iverksatt granskning fra fylkeslegen, fra styret i Hurtigruten og fra Sjøfartsdirektoratet. Vi ser frem til å få svar, og kommentere på alle spørsmål, men vi må altså avvente de viktige arbeidene som pågår.

To biler fra Tromsø Taxi ble rekvirert og fraktet til sammen fire passasjerer fra Hurtigruten til UNN på formiddagen fredag 31.juli.

Kort tid etter ble det kjent at to av besetningsmedlemmene var smittet. Nordlys skrev tidligere at det var to besetningsmedlemmer som var smittet som var blitt fraktet. Dette var ikke taxisjåførene informert om. Steinar Nilsen i Tromsø Taxi sier sjåførene selv fattet mistanke.

– Personene som kom hadde både munnbind og hansker på seg. Sjåførene ble skeptiske og spurte rett ut om det var mistanke om covid-19, men fikk det avkreftet, uttalte Nilsen til VG 5. august. Det er han som uttaler seg på vegne av de aktuelle sjåførene.

Publisert: 18.08.20 kl. 13:37 Oppdatert: 18.08.20 kl. 14:15

