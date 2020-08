forrige









SAMMENSTØT: Dramatiske scener fra SIAN-demonstrasjonen i Bergen på lørdag. Politiet ønsker nå avklaring fra byrådet på deres rolle i demonstrasjoner.

Politiet i Bergen kritiserer politikere - forsvarer tåregassbruk

Politiet i Bergen har fått sterk kritikk etter at de brukte tåregass mot demonstranter under gårsdagens SIAN-markering i byen. Selv mener de at enkelte politikere legitimerer aggresjon mot politiet.

– Vår autoritet er på et minimum nå.

Det sier Morten Ørn, geografisk driftsenhetsleder for Bergen, etter lørdagens dramatiske scener under og etter den islamkritiske gruppen SIANs markering i Bergen.

Flere reagerte på politiets maktbruk under markeringen, blant annet Arbeiderpartiets leder i byen, Geir Steinar Dale, og andre politikere. Ørn reagerer på uttalelsene fra politikere i etterkant av demonstrasjonen.

– Vi har politikere som legitimerer aggresjon mot politiet. Det setter oss i en vanskelig posisjon. Jeg skjønner også at de ønsker å ta standpunkt til ting, og det er viktig å få ungdommene politisk engasjert. Men vi må se på retorikken, sier han.

Mener politiet var uforberedt

På lørdag sa Ap-lederen til Bergensavisen at politiet må til en viss grad selv ta ansvar for at det eskalerte på Festplassen. Til VG utdyper han søndag:

– Ut ifra det vi kan se på videoene, virker det å spraye mot ungdom som en overreaksjon, sier Dale, som selv ikke var til stede.

Han understreker at han ikke forsvarer at noen tyr til vold og at dette er noe Arbeiderpartiet tar avstand fra. Samtidig mener han at politiet burde vært klare over at det på forhånd var varslet at en støttegruppe til SIAN ville komme, noe han sier var med på å eskalere situasjonen.

Derfor brukte de tåregass

Morten Ørn sier de ble nødt til å bruke tåregass når en gruppe nærmet seg SIAN-appellantene og en annen var på vei mot:

– Samtidig som motdemonstranter forserte gjerder og gikk mot appellene, så vi at det kom 50 ungdommer fra Torgallmenningen med steiner. I det ting begynte å skje på scenen haglet det stein fra dem mens SIAN prøvde å evakuere seg fra scenen, sier Ørn.

Han mener det er viktig å se på rekkefølgen av hendelsene, og at stemningen ikke ble verre av at de brukte gass.

– Da kjøpte vi tid og rom og vi fikk omgruppert. Det er sjelden vi bruker det, men det er lettere middel enn køller og hunder.

Burde grepet inn

Ap-Dale sier det virker som om eskaleringen skjedde først etter at politiet brukte tåregass, når flere beveget seg mot politihuset og omringet bygget.

Han mener politiet kunne avslått demonstrasjonen i forkant «når vi vet at SIAN i aksjoner sprer hatefulle ytringer».

Det er ikke Ørn enig i. Han sier det ikke er søknadspliktig å demonstrere og politiets rolle er å tilrettelegge for demonstrasjonene. Han sier det er komplisert å gripe inn når det kommer til hat-ytringer.

– Jeg har lest den siste dommen til SIAN-leder Lars Thorsen. Selv når retten skal tolke skriftlige løpesedler, sliter de. Da er det enda vanskeligere for oss å ta stilling til muntlige utsagn i kampens hete.

–Hvis vi griper inn feil, innskrenker vi ytringsfriheten, sier Ørn.

Det har kommet flere reaksjoner på Twitter, blant annet fra jurist og ytringsfrihets-ekspert Anine Kierulf, som mener enkelte unnskylder voldsbruken til motdemonstrantene:

Ønsker avklaring fra byrådet

Ørn sier demonstrasjonene er mer aggressive enn før, og at det virker som mange har et sinne over at politiet lar slike lovlige demonstrasjoner pågå.

Også «Black Lives Matter»-demonstrasjonene som foregikk før sommeren, har påvirket autoriteten til politiet, mener Ørn.

– Det virker som det er stort gap mellom hva ytringsfriheten er for politiet og hva den er for store deler av befolkningen. Vi skal ha samtale med byrådet i morgen der vi går gjennom disse tingene fra a til å. Jeg ønsker mer bevissthet rundt politiets rolle når det gjelder å legge til rette for ytringer på minst mulig frustrerende måte.

Ap-Dale mener det blir feil å få det til å virke som om politikere forherliger voldsbruk og at politiet må tåle kritikk. Samtidig ser han bekymringen når det gjelder ytringsdebatten:

– Dette forstår jeg. Jeg deler bekymringen for at vi nå får en generasjon som tilsynelatende har langt mindre respekt for politiet enn det vi ønsker, sier han.

Han påpeker at dette er en større debatt som politiet må være en del av, og mener den økte spenningen kan være en konsekvens av politireformen som ifølge ham har ført til mindre forebygging og tilstedeværelse.

– Det er bra at byrådslederen Roger Valhammer har tatt initiativ til å samle politiet og byrådet på mandag, sier Dale.

