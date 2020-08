KRISEMØTE: Mandag møtes hovedstyret i Norges Bank til krisemøte om ny oljefondssjef Foto: Krister Sørbø

– Dette blir syretesten på hvor sterkt Tangen ønsker jobben

Ekspertene er enige: Nicolai Tangen må selge seg helt ut av livsverket sitt om han skal tiltre jobben som oljefondssjef, mener de.

– Salg er det eneste som kan være akseptabelt for å møte kravene fra Stortingets finanskomité, sier Morten Kinander, professor på BI til VG.

– Litt flåsete sagt, så kan dette fort bli syretesten på hvor sterkt Tangen ønsker lederjobben i Oljefondet, sier økonom og jurist Gøril Bjerkan.

Han kan enten selge seg helt ut, eller la være å tiltre i stillingen, er ekspertenes dom.

Nye krav

Fredag ettermiddag varslet sentralbanksjef Øystein Olsen at Norges Banks hovedstyre vil avholde krisemøte mandag for å drøfte Tangen-saken.

Det skjedde like etter at Stortingets finanskomité presenterte sine krav til en ny sjef for Oljefondet:

Ny sjef for Oljefondet kan ikke ha et eierskap eller interesser som skaper eller kan fremstå å skape interessekonflikter som er egnet til å svekke tilliten og omdømmet til Norges Bank.

Ny sjef kan ikke ha eierskap eller interesser som svekker eller kan svekke Oljefondets arbeid med skatt og åpenhet.

SYRETEST: Jurist og økonom Gøril Bjerkan mener Tangen står foran en avgjørende test når han trolig må selge livsverket for å få jobben. Foto: Privat

– Dette kan fort bli syretesten

– Er det mulig å finne en løsning innenfor Stortingets krav uten at Tangen selger seg ut?

– Nei, jeg har vanskelig for å se andre løsninger enn salg, sier økonom og jurist Gøril Bjerkan til VG.

– Dersom hovedstyret tolker finanskomiteens innstilling slik at de må stille som vilkår at Nicolai Tangen selger seg ut av AKO Capital og AKO-fondene, så blir han stilt overfor et svært vanskelig valg.

– Når tror du vi får et svar på syretesten?

– Nå skulle jo ikke hovedstyret ha møte før mandag ettermiddag, og de opplyste at Tangen vil bli med på det møtet, så det svaret får vi i hvert fall ikke før mandag ettermiddag.

Og det haster, sier Bjerkan.

– I og med at det er kort tid til Tangen etter planen skal tiltre 1. september, hadde det ikke vært unaturlig å ha dette møtet tidligere.

– Synes du at Tangen, etter hele denne prosessen, bør tiltre som ny oljefondssjef?

– Dersom han oppfyller de krav finanskomiteen har stilt, så tror jeg absolutt han vil bli en god leder for Oljefondet, sier Bjerkan.

MÅ SELGE: BI-professor Kinander ser ingen andre løsninger enn at Tangen må selge seg helt ut. Foto: Tore Kristiansen

– Problemet er at det er Tangen som har bygget opp AKO Capital

BI-professor Kinander sier han blir overrasket dersom det finnes andre muligheter enn at Tangen selger seg helt ut, dersom han skal ha jobben som oljefondssjef.

– Salg er det eneste som kan være akseptabelt for å møte kravene fra Stortingets finanskomité.

Han har ingen tro på at nye fondsstrukturer eller etableringer av nye selskaper for å forsøke nok en gang å skape avstand fra Tangen til AKO Capital vil være tilstrekkelig for å eliminere risikoen for at han kan mistenkes for å ha interessekonflikter.

– Hverken Stortinget, finanskomiteen eller omverden generelt vil godta noe slikt, sier han.

– Problemet er at det er Tangen som har bygget opp AKO Capital. Han har utviklet selskapsstrategien, han kjenner de som jobber der godt, og han skal kanskje tilbake til AKO Capital senere. Derfor er det vanskelig å se noen annen løsning enn et endelig salg, dersom han fremdeles vil ha jobben i oljefondet.

– Tåler Norges Bank og Oljefondet denne krisen? Og hva hvis alle må gå?

– Dette er institusjoner som er sterkere enn de personene som driver dem. Det aller viktigste er å finne en løsning raskt, slik at institusjonene kan gjenoppta sine normale funksjoner, sier Kinander.

ENTEN ELLER: Jusprofessor Marthinussen er blant ekspertene som mener Tangen enten må selge eller la være å tiltre. Foto: Universitetet i Bergen

– Dette henger nå på finansministeren

Hans Fredrik Marthinussen, professor ved Det juridiske fakultet i Bergen, mener valgmulighetene er få etter dagens kravliste fra Stortinget.

– Det er egentlig bare å kreve at Tangen skal selge seg ut hvis han vil tiltre som sjef, og det er et kurant krav å stille, mener Marthinussen.

– Tangen kan enten selge, eller la være å tiltre. Det blir neppe spillerom for noe annet. Dette henger nå på finansministeren, og han har utvilsomt muligheten til selv å sette ned foten.

Publisert: 22.08.20 kl. 07:24

