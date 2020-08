SAKSØKER: Advokat Håkon Danielsen representerer tre brødre som nå går til søksmål mot Oslo kommune. Foto: Gabriel Skålevik/VG

Krever millionerstatning etter opphold på barnehjem i Oslo

Tre brødre saksøker Oslo kommune fordi de mener at de ble utsatt for fysiske og psykiske overgrep mens de bodde på et barnehjem i kommunen på slutten av 80-tallet.

– Alle brødrene har slitt med veldig store traumer etter oppholdet på barnehjemmet, og de har alle fått ødelagt livsutfoldelsen sin i stor grad.

Det sier brødrenes advokat, Håkon Danielsen, til VG. Han sendte nylig stevningen mot Oslo kommune til Oslo tingrett.

De tre brødrene, som i dag er voksne, går til sak fordi de mener at det er kommunen som må ta ansvaret for at de skal ha blitt utsatt for overgrep av både fysisk og seksuell art. Den mellomste broren forteller til VG at han ønsker å få deres opplevelser frem i lyset for å kunne hjelpe andre som kan ha opplevd liknende.

– I første omgang vil vi få konstatert at det er kommunen som er ansvarlig. Så vil vi fremme et erstatningskrav for tapt arbeidsinntekt. Det vil komme i millionklassen, sier han.

Barnehjem i to år

Brødrene var alle under ti år da de i 1987 ble flyttet ut fra barndomshjemmet hos foreldrene og plassert på Ohnheim barnehjem i Bærum. Det var Oslo kommune og daværende barnevern i bydel Grünerløkka som hadde ansvaret for omsorgsovertakelsen av guttene.

Brødrene ble boende på barnehjemmet i underkant av to år, foruten en kort periode hvor de var tilbakeført til hjemmet, før de ble plassert på barnehjemmet på ny.

Foreldrene gikk den gang til søksmål mot Oslo kommune for å få barna tilbake, og fikk tilslutt medhold i dette hos barnevernsnemda i et vedtak i 1989. Barna flyttet hjem til sine foreldre i 1989, flere måneder etter vedtaket ble fattet. Det ble allerede da hevdet at barna skal ha blitt utsatt for vold på barnehjemmet, ifølge dokumenter fra nemdbehandlingen.

Ohnheim barnehjem ble nedlagt samme år.

Har slitt i voksen alder

Advokat Danielsen mener at alle brødrene er sterkt preget av barndommen sin, og sine opplevelser på barnehjemmet.

To av brødrene soner i dag flere år lange fengselsstraffer for grove narkotikaforbrytelser. Den tredje broren fikk en kortere fengselsstraff i samme sak.

PREGET: Advokat Håkon Danielsen sier at alle hans tre klienter er sterkt preget av oppveksten på barnehjemmet. Foto: Gabriel Skålevik/VG

– Det er veldig skambelagt for oss. Selv om det føles godt at saken nå skal opp, så vil jeg aldri få tilbake årene jeg føler jeg har mistet. Jeg føler at hele grunnmuren til oss søsknene ble revet bort da vi ble flyttet fra foreldrene våre, sier den mellomste av brødrene da VG møter ham i sentrum av hovedstaden.

Det tok lang tid før han turte å åpne opp om det han skal ha opplevd under oppholdet på barnehjemmet. Han forteller om et liv preget av rus, vold og kriminalitet. Han forteller at han har slitt hele livet, og at det eskalerte da han begynte på ungdomsskolen. Han har gått jevnlig til psykologbehandling siden 2003, deriblant ved avdeling for rus- og avhengighetsbehandling ved Ullevål sykehus. Han har nå også søkt om uføretrygd.

– Jeg har hatt jobber innimellom, men jeg har aldri klart å holde på dem. Det har ikke gått bra for noen av oss. Opplevelsene på barnehjemmet har ødelagt livet mitt, sier han.

Alle brødrene har de senere årene fått diagnosen posttraumatisk stresslidelse.

– Må erkjenne og lære

Direktør i Barne- og familieetaten i Oslo kommune, Hege Hovland Malterud, presiserer til VG at barn som bor på barnevernsinstitusjon ikke skal utsettes for overgrep.

VIKTIG: Direktør i barne- og familieetaten, Hege Hovland Malterud, sier det er spesielt viktig for barn som tas vare på av det offentlige, blir tatt på alvor i rettssystemet. Foto: Frode Hansen/VG

– Det er for tidlig å si hva som er tilfelle i denne konkrete saken, men jeg er glad vi i Norge har et rettssystem som gjør at påstander om urett blir tatt på alvor, vurdert skikkelig og hvor bevist urett blir rettet opp i, sier Malterud.

Hun mener dette er særlig viktig for barn som av ulike grunner ikke kan bo hjemme, og hvor det offentlige har et omsorgsansvar.

– Ikke alle har gode erfaringer med barnevernet. Det må vi erkjenne og vi må lære av det. Samtidig skal det sies at det har skjedd svært mye med barnevernet i Norge siden 1980-tallet. Kompetansen og kvaliteten er blitt bedre. Og kontroll- og tilsynssystemene har blitt bedre. Det gjør at vi nå får fanget opp svikt, avvik og urett tidligere og i større grad enn før. Barn og unges rettigheter er betydelig styrket de siste årene. Det har gjort barnevernet bedre, selv om feil også skjer i vår tid, sier Malterud.

