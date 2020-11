ENDRET KURS: I dag er han gift og har tre barn, men som ung hadde Morten Skjærstad et rykte som voldelig og kriminell. Foto: Privat

Gikk fra hardbarket ungdomskriminell til helsearbeider: Dette reddet ham

Morten Skjærstad (44) begikk sitt første innbrudd da han gikk i 5. klasse. 30 år senere skammer han seg fortsatt over den kriminelle livsstilen, men han vil fortelle om hva som gjorde at han fikk livet på rett kjøl.

Justisdepartementet sendte i september flere nye forslag om ungdomskriminalitet til høring. De vil åpne for strengere straffer, blant annet ved å kombinere ungdomsstraff med ubetinget fengsel i inntil seks måneder.

Som tidligere ungdomskriminell har Skjærstad erfaring fra både rusinstitusjoner og fengsel. Han mener det er innholdet i straffen som er avgjørende.

– Straffen kan være streng, men unge kriminelle må dømmes til behandling som er så bra at de får lyst til å gjøre noe med livet sitt, sier han.

Som 15-åring hadde Skjærstad – som vokste opp på Holmlia i Oslo – prøvd både hasj og amfetamin. Året etter ble han tatt for to væpnede ran av bensinstasjoner i Skien og Elverum. De brukte tåregass og skjøt med gasspistol mot de ansatte.

– Jeg var jo så ung den gangen, så at det var forskjell på å stjele en sykkel og rane noen bensinstasjoner tenkte jeg ikke over før vi ble tatt, sier han.

Skjærstad hadde nylig fylt 16 år da han og kompisene tilbrakte påskeferien i fengsel. I dag er han overrasket over at barnevernet ikke ventet på ham da han slapp ut av varetekt.

– Når man begår en så kriminell handling er det åpenbart at man ikke uten videre bør slippe ut i samfunnet igjen. Fra det tidspunktet burde jeg ha vært i et helt annet opplegg. At jeg gikk på gaten og ventet på å sone var en kjempebelastning – jeg kom ikke i gang med noen ting, sier Skjærstad.

GJENGMILJØ: Morten Skjærstad (til venstre), her fra en fest med kompiser i Moss i 1992. Foto: Privat

– Trodde livet gikk ut på å være «gangster»

Deretter gikk det nedover. Skjærstad skildrer en kriminell livsstil med gjentatte voldshandlinger og rus. Det gikk under ett år før han ble hentet av politiet og plassert på en barnevernsinstitusjon.

Han reiste noen dager etter at han fylte 18.

– Derfra var det mer og mer vold; grove voldshandlinger på byen, mer rus. Det gikk bare noen måneder før jeg hadde blitt arrestert flere ganger.

– Hva motiverte deg?

– Jeg bygget jo livet mitt på fullstendig feil verdigrunnlag. Trodde at livet gikk ut på å være «gangster» og så ikke forskjellen på frykt og respekt. Jeg skammer meg ganske mye over måten jeg behandlet mennesker på i den tiden.

Som 18-åring måtte Skjærstad sone dommen på to år for lovbruddene han ble tatt for som 16-åring. Å sitte alene i fengsel med angeren, skamfølelsen og rusabstinensene gikk hardt utover psyken, forteller han.

– Mener du at fengsel kan være riktig løsning for mindreårige lovbrytere?

– Det må være en forskjell på unge kriminelle og barnekriminelle. I fengsel får man et helt annet nettverk, lærer mange triks og blir kjent med folk som selger stoff, sier han.

MÅ UT AV MILJØET: Skjærstad mener unge kriminelle må flyttes bort fra gaten og miljøet de er en del av. Foto: Privat

Dommen som reddet ham

Utenfor fengselet møtte den da 20 år gamle mannen et tøffere rusmiljø som forverret de psykiske problemene. Han fikk plass ved snekkerlinjen til Stiftelsen Evangeliesenterets videregående skole, men i sommerferien ble han tatt for nye lovbrudd.

– Det var da dommeren så min situasjon. Dommen på seks måneder ble gjort betinget på det vilkår at jeg fullførte et treårig utdanningsopplegg ved Evangeliesenterets videregående skole i Flora i Sogn og Fjordane.

For Skjærstad ble dette redningen som gjorde at han klarte å snu kursen og få en ny identitet:

– Jeg ble der og gikk på skole med veldig gode karakterer, lite fravær og jeg sluttet å ruse meg. Endelig hadde jeg fått noe inn i livet mitt som jeg synes var gøy, i stedet for å være på rehabilitering og lure på hva jeg skulle gjøre, sier han.

FIKK ORDEN PÅ LIVET: Fagutdanningen som møbelsnekker ga Morten Skjærstad en mulighet til å komme seg videre i livet. Foto: Privat

Jobber på sykehjem

I dag er Skjærstad gift med tre barn, er bosatt i Alver kommune i Vestland og jobber på et sykehjem i Bergen. Han har også jobbet flere år i ideell rusomsorg og et par år på Sandviken psykiatriske sykehus.

Trebarnsfaren mener unge kriminelle trenger et langvarig opplegg og hjelp til å få brikker som utdanning på plass, noe han ikke fikk da han slapp ut av varetekt som 16-åring.

– Hva med fornærmede som skal føle rettferdighet etter å ha blitt utsatt for kriminelle handlinger?

– Jeg tror det i de fleste tilfeller vil være en bedre måte å ivareta fornærmede på hvis de vet at svært unge gjerningspersoner får den hjelpen de trenger, svarer han.

Publisert: 13.11.20 kl. 21:31

