FLERE MØTER: Den spionsiktede nordmannen skal ifølge kjennelsen ha hatt flere møter med den russiske etterretningsoffiseren. Lørdag ble han pågrepet på Villa Paradiso på Torshov i Oslo. Foto: Hallgeir Vagenes, VG

Her ble den spionsiktede nordmannen pågrepet

Den siktede nordmannen ble pågrepet på Villa Paradiso på Sagene i Oslo. Mandag ble mannen varetektsfengslet i fire uker.

Nå nettopp

Flere vitner VG har snakket med, forteller at de har sett den spionasjesiktede nordmannen sitte til bords med en annen gjest på restauranten Villa Paradiso på Torshov i Oslo lørdag formiddag.

Dette er samme sted og i samme tidsrom mannen ble pågrepet av Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Det var få andre gjester i restauranten.







Har du tips i saken? Ta kontakt med VGs journalister på e-post her eller på kryptert melding via Signal eller WhatsApp til +4741270130

Vitnene forteller at det kom tre sivilkledde politimenn inn i restauranten og pågrep den ene mannen. Ifølge et vitne ransaket politiet på stedet en bag tilhørende den andre gjesten ved bordet. Denne gjesten ble ikke pågrepet. Politiet skal ha snakket engelsk til gjesten under ransakingen.

– Den siktede ble tatt etter et møte med det vi oppfatter er en russisk etterretningsoffiser, sa påtaleansvarlig Line Nyvoll Nygaard da hun møtte pressen etter fengslingsmøtet mandag.

Hun bekreftet samtidig at møtet fant sted på en restaurant i Oslo.

Den andre gjesten ble ikke pågrepet av politiet.

– I aksjonen på lørdag ble det kun pågrepet en person, men det ble foretatt andre undersøkelser på stedet, sa Nygaard.

Skal ha mottatt penger for informasjon

Mandag ble mannen i 50-årene varetektsfengslet i fire uker, hvorav to av dem i full isolasjon med medieforbud. I kjennelsen fremgår det at siktede gjennom jobben sin har tilgang til sensitiv informasjon som anses «hemmelig» i straffeloven. I tillegg skal den siktede, ifølge kjennelsen, ha forklart i avhør at han har fått et «ikke ubetydelig kontantbeløp i vederlag» for sensitiv informasjon.

NEKTER STRAFFSKYLD: Den siktede mannen nekter straffskyld, opplyser advokat Marianne Darre-Næss. Foto: Odin Jaeger, VG

Selv om mannen, ifølge kjennelsen, skal ha innrømmet i avhør å ha mottatt penger for informasjon, nekter han straffskyld.

– Jeg kan på det nåværende tidspunkt ikke gjengi detaljer fra siktedes forklaring, men finner det riktig å bemerke at hans forklaring av de omtalte tema er meget mer nyansert enn det som fremkommer av tingrettens kjennelse, skriver den spionsiktedes forsvarer Marianne Darre-Næss i en SMS til VG.

Hun ønsker ikke å kommentere saken utover dette.

VG har vært i kontakt med Villa Paradiso-eier Jan Vardøen og daglig leder. De ønsker ikke å kommentere saken og viser til politiet.

Skal ha tilgang til verdifull informasjon

Den siktede er ansatt i DNV GL (tidligere Det Norske Veritas), det bekrefter selskapet selv overfor VG. De kan foreløpig ikke si noe om siktedes stilling, eller om det var selskapet selv som varslet PST. Mannen er bosatt på Østlandet.

Ifølge VGs opplysninger bringer den siktedes spesialfelt ham i kontakt med den norske forsvarsindustrien og forskere innen avansert forsvarsteknologi.

PST har siktet mannen for brudd på straffelovens paragrafer 123 og 124, som omhandler henholdsvis avsløring av statshemmeligheter og grov avsløring av statshemmeligheter.

Brudd på paragraf 123 kan straffes med bot eller inntil tre års fengsel, mens brudd på paragraf 124 kan straffes med fengsel inntil 15 år.

– Vi vet at den siktede i sin stilling i DNV GL har hatt tilgang til informasjon som kan ha stor verdi for andre parter, herunder andre stater, sa Nygaard til VG etter fengslingsmøtet.

Publisert: 17.08.20 kl. 23:10

Fra andre aviser