Avgjøres denne uken: Dette kan du få i årets lønnsoppgjør

Lønnsoppgjøret går inn i sin siste fase, med fare for streik fra fredag morgen. Men det er få som tror oppgjøret ender i konflikt. Og du blir ikke rik.

Fellesforbundet (LO) og Norsk Industri (NHO) leder an i årets hovedoppgjør på sensommeren, etter at oppgjøret i vår ble coronautsatt.

Ingen av partene vil uttale seg, etter pålegg om at de ikke kan det når meglingen foregår.

VG har vært i kontakt med sentrale aktører som følger meglingen nøye. Her er bildet et par døgn før avgjørelsen faller natt til fredag:

Det tekniske beregningsutvalget som leverer tallgrunnlaget for oppgjøret, har justert antatt prisvekst opp fra 1,2 til 1,4 prosent.

Det betyr at oppgjøret må gi mer enn 1,4 prosent for at folk skal få reallønnsvekst; altså at lønningene øker mer enn prisene.

Det er man i Norsk Industri innstilt på å gi, men ikke mye mer, får VG opplyst:

Sentrale kilder sier at Norsk Industri trolig kan strekke seg til et oppgjør rundt 1,4–1,5 prosent, noe som vil bidra til å opprettholde kjøpekraften, mens Fellesforbundet vil kjempe for 1,6–1,7 prosent ramme.

For å hindre at kommunal sektor, sykepleiere og andre grupper ikke får mer enn det konkurranseutsatt industri får, så er partene enige om å sterkt formulere at ingen andre grupper har anledning til å gå ut over rammen, ifølge VGs opplysninger.

Og; på begge sider foreligger planer om å be riksmekleren om ikke å gi mer i de kommende oppgjørene i kommuner, staten og øvrig privat sektor.

Litt i generelt tillegg

I tillegg har hovedorganisasjonene gitt tilslutning til at rammene i år skal følges.

Kilder i Fellesforbundet sier det er det helt avgjørende med reallønnsvekst. Trolig vil de også kreve at alle får 25–50 øre i generelt tillegg.

Begrepene Lønnsoppgjør er komplisert. Her er en liten guide til jungelen av begreper: Lønnsoppgjør er enten hovedoppgjør eller mellomoppgjør, annethvert år. I år er det hovedoppgjør. Forskjellen er at det i hovedoppgjør ofte løftes inn tunge prinsipielle saker, som pensjon, mens mellomoppgjør oftest dreier seg om å justere lønningene. Lønnsoverheng er vanskelig. Lønnsvekst regnes på årsbasis, men det er sjelden tillegg gis fra 1. januar, så tar man med seg restene av tilleggene over til neste år. Hvis et tillegg ble gitt 1. mai 2017, får du et overheng på 4/12 av tilleggene i 2018 (Kostnadene for januar, februar, mars og april tas med inn i det kommende året). Lønnsglidning er i hovedsak det som gis i lokale tillegg, ut over tilleggene som gis i vårens lønnsoppgjør. Partene må i vår anslå hvor mye de tror de lokale tilleggene som gis senere i år, blir. Lønnsoverhenget og lønnsglidningen legges som base for det partene blir enige om skal være den økonomiske rammen om vårens lønnsoppgjør som starter 12. mars. Partene i oppgjøret er de store arbeidstager- og arbeidsgiverorganisasjonene, anført av de to store, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Landsorganisasjonen (LO). Reallønnsvekst er lønnsvekst minus prisvekst. Vis mer

Kilder i LO sier til VG at det er viktig at årets oppgjør gir et løft til de lavest lønte: De som tjener under 90 prosent av snittet i norsk industri.

Det vil i så fall bety at eksempelvis Teko-industrien, kles- og skoproduksjon, som bare tjener 85 prosent av snittet, kan forvente seg et løft, trolig rundt to kroner i timen.

Kilder på arbeidsgiversiden sier at det slår så lite ut på rammen, at det er mulig å gi:

– To kroner til Teko-industrien utgjør 0,02 prosent av rammen, sier en kilde.

Transport nevnes av kilder i Fellesforbundet også som en gruppe som kan bli løftet.

Hotell og restaurant lå også an til å få et løft, men bransjen ligger så corona-nede, at det er lagt på is, fremholdes det i Fellesforbundet.

I LO har man forbannet seg på at NHO-sjef Ole Erik Almlid ikke skal få viljen sin. Han uttalte i sommer at de ikke er rom for tillegg, verken sentralt eller lokalt.

Skal til uravstemning

Oppgjøret skal ut til uravstemning blant Fellesforbundets medlemmer og de må ha et oppgjør de kan leve med.

– Når arbeidsgiver ikke er villig til å diskutere våre krav, har vi behov for riksmeklerens hjelp for å komme videre, sa Eggum etter at forhandlingene ble brutt 3. august.

Motparten Stein Lier-Hansen i Norsk Industri sa da meglingen begynte, at han har god tro.

– Begge parter skal anstrenge seg for å unngå konflikt i situasjonen vi er i nå. Det er alltid skadelig med streik, det er ingen som tjener på det. Det er alltid et alternativ, men frontfaget har tradisjon for å klare å finne løsninger nettopp for å ikke kaste ut industrien i en sånn konflikt, sa han.

Oppgjøret ble utsatt i vår. Før coronaen lå det an til en ganske god reallønnsvekst i år, men med fall i økonomien og rekordledighet, er det stor usikkerhet der ute blant industribedriftene, hvor det å få tilbake/beholde jobben er viktigst for mange.

AFP i det blå

Partene ligger også at til å bli enige om å videreføre teksten i gjeldende tariffavtale. En langvarig strid om et offshoretillegg vil trolig bli løst gjennom at det lages en veileder som bedriftene skal bruke.

Avtalefestet pensjon (AFP) har vært et tema. LO ønsker at det lages en klausul som gjør at AFP kan avklares i mellomoppgjøret neste år, og at de da får streikerett, men det har foreløpig ikke blitt presset frem i forhandlingene, sier sentrale kilder til LO.

Verken i LO eller NHO er det mange som tror at oppgjøret ender i konflikt: Faren for streik blir ikke vurdert som overhengende, først og fremst fordi de vil unngå en konflikt når Norge er inne i en krisetid hvor mange er mer opptatt av å beholde jobben og lønnen.

Blir ikke partene enige, blir 28 000 tatt ut i streik fra fredag.

