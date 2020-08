Akademikerne-leder Kari Sollien sier kveldens megling ikke er noen absolutt fasit, som de må forholde seg til når de skal begynne sine lønnsforhandlinger. Foto: Thomas B Eckhoff / Thomas Eckhoff/Akademikerne

Akademikerne-sjefen i meglingsinnspurten: Frekt og farlig

Akademikerne-leder Kari Sollien vil ha seg frabedt at LO og NHO forsøker å påvirke deres lønnsoppgjør.

– Min reaksjon er at dette er frekt og farlig. Partene i privat sektor bør holde fingrene av fatet inn i andre tariffområder, slik vi holder fingrene av fatet i deres oppgjør. Frontfaget skal være en norm over tid, og ikke en fasit for det enkelte oppgjør – også i år. Det er et avgjørende for at frontfaget skal ha legitimitet i alle sektorer, sier hun.

Årsaken til harmen er VGs omtale onsdag av mulig utfall av kveldens avsluttende megling i de såkalte frontfagene mellom Norsk Industri (NHO) og Fellesforbundet (LO):

VG skrev:

«For å hindre at kommunal sektor, sykepleiere og andre grupper ikke får mer enn det konkurranseutsatt industri får, så er partene enige om å sterkt formulere at ingen andre grupper har anledning til å gå ut over rammen, ifølge VGs opplysninger.

Og; på begge sider foreligger planer om å be riksmegleren om ikke å gi mer i de kommende oppgjørene i kommuner, staten og øvrig privat sektor.»

Sollien ber Norsk Industri og Fellesforbundet droppe de planene.

– Dersom vi går i en retning av at frontfaget er en absolutt fasit, frykter jeg at det vil bidra til å bygge ned den norske modellen. Både frontfagsmodellens normgivende kraft og riksmeglerrollens betydning er truet hvis dette blir en realitet, sier Sollien.

Akademikerne organiserer 220.000 medlemmer med høyere utdanning.

– Nærmer seg lønnslov

Hun er veldig klar på at de ikke finner seg i noen innblanding og inngjerding.

– Rammen og innretning i oppgjøret i offentlig sektor forhandles av partene. Dersom oppgjørene for offentlig sektor er uten handlingsrom, nærmer vi oss en situasjon med lønnslov. Dette vil også true organisasjonsgraden. Satt på spissen vil det da ikke være noe poeng i å være organisert.

Hun sier også at riksmeglerens rolle ikke bør presses slik.

Riksmegler skal ha en nøytral posisjon, og vi forutsetter at et slik krav vil prelle av riksmegleren.

– Hva vil dere kreve i oppgjøret?

– I denne saken er jeg først og fremst opptatt av det prinsipielle. Vi har foreløpig ikke landet våre endelige krav. Vi går inn i lønnsoppgjøret med koronapandemien som bakteppe, forholder oss til frontfaget som norm over tid og vi er ansvarlige parter. Samtidig har de ulike sektorene ulike utfordringer, og lønnsoppgjørene skal bidra til å løse disse. Lokale, kollektive forhandlinger på den enkelte arbeidsplass er den mest målrettede måten å bruke pengene på, ikke minst i oppgjør der det er lite penger.

VG har vært i kontakt med Norsk Industri og Fellesforbundet. De vil ikke kommentere kritikken, fordi de er i en mekkingssituasjon, som gjør at de ikke kan uttale seg.

Kan bli streik fra i morgen

Kveldens avsluttende megling i frontfagene mellom Norsk Industri og Fellesforbundet legger tradisjonelt rammene om øvrige oppgjør, men i flere oppgjør de siste årene har sektorer i offentlig sektor endt opp med høyere lønn enn frontfagene.

Frontfagene er utvalgte fag i konkurranseutsatt sektor, som er plukket ut for å lede an fordi det er bedrifter som konkurrerer med bedrifter i utlandet:

Det er hva de kan gi i lønn, for ikke å tape konkurransekraft mot utenlandske bedrifter, som skal være retningsgivende for resten av norsk arbeidsliv.

Blir ikke partene enige, blir 28 000 tatt ut i streik fra fredag.

Publisert: 20.08.20 kl. 19:15

