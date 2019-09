JOBBER TETT: Statsminister Boris Johnson og spesialrådgiver Dominic Cummings i det de forlater statsministerboligen i Downing Street 10 i London tidligere denne uken. Foto: Victoria Jones / PA Wire

Boris Johnsons utskjelte rådgiver: – Har trolig fått for stort spillerom

Det har vært en uke med kaos og nederlag for britenes statsminister Boris Johnson. Den antatte brexit-mesterhjernen Dominic Cummings får mye av skylden.

Avisen Mirror hevder at en delegasjon på om lag et dusin parlamentsmedlemmer vil oppsøke statsministeren for å fortelle ham at nok er nok: De vil at Johnson kvitter seg med sin personlig rådgiver Dominic Cummings.

Ifølge Mirror er en rekke parlamentsmedlemmer, inkludert flere medlemmer i regjeringen, illsinte etter at Johnson fulgte Cummings råd om å kaste ut 21 parlamentsmedlemmer etter at de stemte for en lov om å hindre en brexit uten av avtale.

«Cummings er ute av kontroll og det er på tide at statsministere tar tilbake kontrollen. Det er Cummings som styrer showet. Boris er ikke en detalj-person, han er bare frontmannen» sier en anonym kilde i Underhuset til avisen.

I FARTEN: Dominic Cummings fotografert utenfor hjemmet sitt torsdag denne uken. Foto: ISABEL INFANTES / AFP

Cummings var mannen som ledet brexit-valgkampen i 2016 der Boris Johnson var en av de ivrigst frontfigurene.

Han har høstet både lovord og kritikk for sitt strategiske arbeid i forbindelse med kampanjen. Den godt organiserte brexit-kampanjen har blitt gransket for sin tilknytning til Cambridge Analytica, et analyseselskap som brukte persondata hentet fra Facebook til å skreddersy politisk påvirkning av velgerne.

– Hjernen bak

Da Boris Johnson tok over som statsminister etter Theresa May utnevnte han Cummings til sin spesialrådgiver.

– Det gjorde han nok både med tanke på brexit og på et kommende valg, mener Storbritannia-ekspert Jan Erik Mustad.

Han beskriver Cummings som en strateg som opererer i det skjulte.

– Han ser ut til å være hjernen bak Boris Johnsons strategi både når det gjelder brexit og kuppet i det konservative partiet, sier Mustad.

STORBRITANNIA: Jan Erik Mustad er førstelektor ved Universitetet i Agder. Her fotografert på Leicester Square i London i forbindelse med parlamentsvalget i 2015. Foto: Fredrik Solstad, VG

– Han er en strateg og en som er veldig flink med statistikk og meningsmålinger. Men så er han nok også litt ensporet og har trolig fått for stort spillerom av Johnson. Slik situasjonen ser ut nå kan det virke som om han har fått litt for mye makt, fortsetter han.

De siste ukene har både konservative og opposisjonen uttrykt mye misnøye med Cummings. Politikerne frykter at en ikke folkevalgt har fått for mye makt.

– Dette handler om at en spesialrådgiver ikke skal kunne styre politikken. Det er statsministeren som er ansvarlig og det er viktig å tøyle en rådgivers innflytelse, sier Mustad.

Spesialrådgiveren beskrives i britiske medier som intelligent og uortodoks og som en som trives best i bakgrunnen.

Tidligere statsminister David Cameron skal i 2014 ha kalt Cummings en «karrierepsykopat».

Kaosuke

Johnson har lovet at Storbritannia går ut av EU 31. oktober, med eller uten en avtale, men denne uken kastet han 21 parlamentsmedlemmer ut av partiet etter at de stemte for en lov om å hindre en brexit uten en avtale.

Lovforslaget ble godkjent av Underhuset onsdag kveld etter to særdeles dramatiske dager i Parlamentet. Samtidig har flere ledende Labour-politikere gått over til partiet Liberal Democrats.

Lørdag kunne gjorde ministeren for arbeid og likestilling, Amber Rudd, at hun trekker seg fra regjeringen.

– Jeg kan ikke sitte stille mens gode, lojale og moderate konservative blir kastet ut, skrev hun på Twitter.

Søndag sier utenriksminister Dominic Raab til Sky News at Boris Johnson står fast ved sin plan om at Storbritannia skal ut av EU 31. oktober uansett hva som skjer.

