Høyesterett skjerper straffen - dømmer Valdres-moren til tre års fengsel

Moren er dømt for ikke å ha skaffet nødvendig helsehjelp til datteren Angelica (13) som døde av avmagring i en hytte på Beitostølen i Valdres nyttårsaften 2015.

Høyesterett har dømt moren til tre års ubetinget fengsel. Det er en kraftig skjerping i forhold til lagmannsrettens dom.

14. februar ble kvinnen kjent skyldig i grov mishandling, men frifunnet for å ha hensatt datteren, Angelica Heggelund, i hjelpeløs tilstand. Straffen ble da satt til åtte måneders betinget fengsel med en prøvetid på to år.

Høyesterett har kommet til at moren rammes av straffebudet mot mishandling i nære relasjoner, og at mishandlingen var grov ettersom den resulterte i at datteren døde.

Det melder høysterett i en pressemelding onsdag formiddag.

Hensyn til allmennheten

De skriver videre at man har lagt vekt på de sterke allmennpreventive hensynene som er knyttet til å sikre barns rettsvern.

Moren har hevdet at hun gjorde alt hun kunne for å hjelpe datteren, som den siste tiden bodde alene med moren i en hytte i Valdres.

Høyesterett kom til at selv om moren hadde et ønske om at datteren skulle bli frisk, så er det en sentral del av foreldreansvaret å ikke akseptere skadelige valg som barn tar.

«Det er en sentral del av foreldreansvaret at foreldre ikke skal akseptere skadelige valg som barnet gjør. Ikke minst gjelder det i et tilfelle som dette, hvor man står overfor valg gjort av et barn som var 13 år på dødstidspunktet, og som skyldtes barnets sykdom.» heter det i dommen.

Erstatning

Jentas far er tilkjent oppreisningserstatning på 125.000 kroner.

Dette er den første saken Høyesterett har behandlet som omhandler spørsmålet om det å unnlate å skaffe nødvendig helsehjelp kan rammes av straffebudet mot mishandling i nære relasjoner.

Obduksjonen viste at Angelica døde av avmagring – eventuelt i kombinasjon med nedkjøling.

