VED STREIKESTART: Kommunikasjonssjef i SAS Knut Morten Johansen møtte fredag forrige uke VG på Oslo lufthavn Gardermoen. Foto: Mattis Sandblad, VG

SAS etter streiken: – Møt opp på flyplassen som normalt

SAS jobber nå intenst med å få alle flyene på vingene igjen etter streiken. Det blir likevel kanselleringer fredag.

Oppdatert nå nettopp







– Det vil ta rundt et døgn før vi er tilbake i normal drift, sa SAS-sjef Rickard Gustafson under en pressekonferanse på selskapets hovedkontorer sent torsdag kveld.

Da kunne SAS og pilotforeningene endelig melde at de var enige om en avtale, og at streiken var over. Det skjedde etter en ukes megling, og etter over 4000 kansellerte flyavganger.

Streiken er over: Dette ble de enige om

Men selv om streiken er over vil det altså ta tid før alle flyene går som normalt igjen. Hittil er 61 SAS-avganger fra Norge kansellert fredag, skriver NTB. Flest innstillinger er det i Bergen, hvor tolv fly blir stående på bakken, viser en oversikt på Avinors nettsider.

MØTTE PRESSEN: SAS-sjef Rickard Gustafson bekreftet torsdag kveld at partene er kommet til enighet, og at pilotstreiken er over. Foto: AFP

Skal du ut og reise? Sjekk avgangen din i VGs oversikt

– Det er kun et begrenset antall fly som ikke går fredag, men noen kanselleringer vil det nok bli. Normalt tar det gjerne litt tid å få alle flyene på vingene igjen etter en så stor nedstengning, sier kommunikasjonssjef i SAS Knut Morten Johansen til VG på telefon sent torsdag kveld.

Mener passasjerene kan ha krav på ekstra kompensasjon: – Godt egnet for gruppesøksmål

– Møt opp som normalt

– Hvis man har en billett med dere fredag, hva bør man gjøre da?

– Da bør man møte opp på flyplassen som normalt, og ta utgangspunkt i det. Nå skal vi virkelig legge oss i selen for å få flyene i rute igjen, lover han, og legger til:

– Det kan bli kanselleringer, men det går også an å stå på venteliste. Det kan hende det blir ledige plasser fordi folk allerede har planlagt alternative reisemåter.

Les også: Kan ha kostet SAS en halv milliard

Over 300.000 passasjerer har så langt blitt rammet av streiken. Johansen beklager overfor de som er rammet.

– Nå må vi vise oss tilliten verdig, og få opp vårt omdømme igjen, sier Johansen.

Slik reagerte han like etter at streiken ble avblåst:

Pilotene: Klare for å fly

På pressekonferanse på SAS’ hovedkontor i Sverige torsdag kveld, sa finansdirektør i flyselskapet Torbjørn Wist at han ikke ville spekulere i hvor lang tid det ville ta før de var i full drift, skriver NTB.

– Nå setter vi i gang det operative med å få crewet på plass, flyene klar for flyginger og passasjerene opp i luften, sier han.

Les også: Møter ikke opp på SAS-avganger – flyr med tomme seter

Leder for SAS-pilotene i Norsk Flygerforbund Christian Laulund sier til VG at pilotene gleder seg til å sette seg i cockpiten igjen fredag. På spørsmål om akkurat når ville bli, svarer han at det vil avhenge av logistikken til flyselskapet.

– Vi er i alle fall klare til å sette oss bak spakene igjen når som helst, sier han.

Se intervjuet med Laulund utenfor Riksmeklerens kontor her:

Publisert: 03.05.19 kl. 05:08 Oppdatert: 03.05.19 kl. 05:20