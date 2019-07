Båt kjørte i brygge - to til sykehus

Politiet oppretter sak etter at en mann promillekjørte med en båt med seks personer.

Politiet i Agder skrev på Twitter natt til lørdag at en båt har kjørt inn i en brygge ved Feda kirke. Det var seks personer i båten. Nødetatene rykket ut, alle ble gjort rede for, men to måtte til sykehus for en sjekk. Båten kjørte enten i en stein eller i brygga i indre havn.

– Det er ikke meldt om alvorlige skader på de to, sier Ole Bjørn Kleivane ved politiet i Agder til VG.

Personen som kjørte båten blir anmeldt for å ha kjørt i beruset tilstand i indre havn.

– Det ble foretatt prøver av han på sykehuset og han blåste over lovlig tilstand. Det vil bli opprettet sak.

Ingen andre utenforstående var i fare som følge av promillekjøringen.

Kleivane sier det har vært en del utfordringer med for høyt inntak av alkohol på sjøen i Agder i sommer.

Publisert: 27.07.19 kl. 03:36

