DUELL: Statsminister og Høyre-leder Erna Solberg møter Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre til deres første valgkampsdebatt før kommunevalget 9. september 2019. Foto: Hallgeir Vagenes / VG

Valgkampen i gang: Krangler om skolemat

Erna Solberg (H) møter Jonas Gahr Støre (Ap) til deres første partilederduell før kommunevalget i september.

Oppdatert nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Statsminister og Høyre-leder Erna Solberg møter mandag kveld Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre til deres første valgkampsdebatt før kommunevalget. Det er partiene selv som arrangerer debatten på utestedet Blå i Oslo.

Skole, arbeidsliv, klima og eldreomsorg er blant temaene som skal diskuteres.

Debatten handlet først om gratis mat i skolen. Jonas Gahr Støre har tidligere lovet gratis skolemat til elever i både grunnskole og i videregående skole.

– Et godt skolemåltid er bra for helse, bra for sosial integrering, og ikke minst bra for læring, sier Støre og legger til at det må flere lærere i norsk skole.

Erna Solberg peker på at 97 prosent av barna har med mat i skolesekken, og sier at det er læreren som først og fremst er av betydning for læring i skolen.

– Det er ingen dokumentasjon på at det er skolemat som gjør at vi lærer bedre. Men det vi har dokumentasjon på, er betydningen av læreren som kan utjevne sosiale forskjeller, sier Erna Solberg.

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 holdes 9. september.

VG oppdaterer saken fortløpende.

Publisert: 05.08.19 kl. 18:13 Oppdatert: 05.08.19 kl. 18:23