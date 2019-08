Solberg stakk av med seieren i jevn treningskamp

– En treningskamp der Erna Solberg kom såvidt best ut, oppsummerer VGs politiske redaktør Hanne Skartveit etter årets første partilederduell mellom Høyre-lederen og Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Den ble arrangert i samarbeid mellom de to partiene, og fant sted på utestedet blå i Oslo mandag kveld.

– De var ganske gode begge to, dette er to rutinerte, erfarne politikere. Ingen av dem var på sitt beste, men Erna var kanskje et lite hakk bedre, sier Skartveit.

Hun mener det var i arbeidslivsdebatten statsministeren scoret poengene hun trengte for seier.

– Det er overraskende, for der mener jeg egentlig Jonas Gahr Støre har en bedre sak. Han kunne for eksempel trukket fram det Ap ser som regjeringens manglende utnyttelse av handlingsrommet innenfor EØS-avtalen for å bekjempe arbeidslivskriminalitet og useriøse aktører, men gjorde det ikke.

– Jeg tror nok partiapparatet vil forberede ham bedre på dette temaet til neste debatt.

Slo til på omsorg

Gratis skolemat, klima og eldreomsorg var blant de øvrige temaene som førte til opphetet diskusjon mellom de to partilederne under deres første duell før kommunevalget 9. september.

VGs politiske redaktør trekker fram eldreomsorg som Ap-lederens sterkeste tema.

– Han leverte bra på diskusjonen om kommersielle versus offentlige aktører. Der var han hakket bedre enn Erna.

Støre tok styringen i starten, men mistet grepet etter at Solberg hadde snakket seg varm.

– Erna tar ordet og beholder det. Hun kommer med lange utgreiinger der ordene bare strømmer. Der syns jeg Jonas så ut til å ha det litt vanskeligere, mener Skartveit.

Hun sier de to var jevngode på det meste, men tror ikke det er denne debatten som snur den negative trenden landets to største partier befinner seg i.

– Begge har samme utfordring, som er å få tilbake velgere som har satt seg på gjerdet. Ap er enda mer i trøbbel enn Høyre. De er i ferd med å miste hele Nord-Norge, noe som ville vært krise for Støre.

– Det som skjer i denne debatten er at de hele veien trekker fram kommuner der de selv gjør det bra og den andre gjør det dårlig. Det kan ikke måles opp mot hverandre. De slår hverandre i hodet med eksempler som passer deres budskap, uten at velgerne blir så mye klokere.

JEVNT OPPGJØR: Valgkampens første partilederduell mellom Jonas Gahr Støre (Ap) og statsminister Erna Solberg (H). Foto: Hallgeir Vagenes

Solberg: Lærerne kan utjevne sosiale forskjeller

Det første temaet som ble debattert var skole. Arbeiderpartiet har tidligere lovet gratis skolemat, der kommunene selv skal ha frihet til å organisere tilbudet slik de selv vil.

– Et godt skolemåltid er bra for helse, bra for sosial integrering, og ikke minst bra for læring, sa Støre og la til at det også må bli flere lærere i skolen.

Høyre-lederen pekte på at 97 prosent av alle skolebarn har med matpakke i skolesekken, og sa at det er læreren som først og fremst er av betydning for elevenes læring i skolen.

– Det er ingen dokumentasjon på at det er skolemat som gjør at vi lærer bedre. Men det vi har dokumentasjon på, er betydningen av læreren som kan utjevne sosiale forskjeller, sa Solberg.

Støre: Ap-styrte kommuner kutter mer utslipp

Da debatten dreide seg over på klima, listet Solberg opp flere klimavennlig tiltak Høyre har innført.

– Bare i løpet av få uker i juni har vi levert avtaler med EU på klimakutt, vi har sørget for handlingsplan på drivstoff og maritim sjøfart, og vi har satt av en milliard kroner til den største utfordringen i samferdelsesektoren fremover, å skifte næringstrafikken over til grønne løsninger, sa Solberg.

Støre pekte snarere på tall fra Miljødirektoratet som viser at Ap-styrte kommuner har kuttet utslipp med 50 prosent mer enn Høyre-styrte kommuner.

– Statistikken viser at utslippene går mer ned i Arbeiderparti-styrte kommuner. Det burde være slik at alle kommuner kunne vise til at det går bra, men slik er det ikke, sa Støre.

Delvis enig om kommunalt ansvar for eldreomsorg

Høyre har tidligere kommet med flere valgkampløfter når det kommer til eldreomsorg, blant annet bedre transporttilbud til eldre, flere sosiale tilbud til eldre, og hjemmeboende demente skal få GPS-alarm.

Solberg ble utfordret på dette av ordstyrer Siv Sandvik, som spurte om hun kunne love disse tiltakene.

– Alle våre kommunepolitikere er forpliktet til at de skal jobbe med disse tiltakene, så ja, da skal det skje, svarte Solberg.

Støre pekte på at det er fellesskapet og kommunens ansvar å vise god eldreomsorg.

– Det er fellesskapet ansvar å sikre at det er gode tilbud så du kan bo hjemme så lenge som mulig og velge aktiviteter for det. Når du trenger hjelp på sykehjem, skal du få det og med god kvalitet, sa Støre og fortsatte:

– Det vi er imot er at det er, akkurat som i barnehagesektoren, inntog av store kommersielle kjeder som driver sykehjem og barnehager for å få tak i en kontantstrøm.

Erna Solberg sa hun er enig i at det er et kommunalt ansvar å drive god eldreomsorg.

– Men det betyr ikke at logoen på brystkassen til de som jobber der, nødvendigvis trenger å være fra kommunen. Jeg tror ikke du får den beste eldreomsorgen med én innfallsvinkel, sa Solberg.

DUELL: Statsminister og Høyre-leder Erna Solberg møter Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre til deres første valgkampdebatt før kommunevalget 9. september 2019. Foto: Hallgeir Vagenes / VG

Kritiserte Høyres arbeidslivspolitikk

Da arbeidsliv sto for tur, sa Støre at det teller hvem som styrer kommuene og rettet kritikk mot Høyre.

– I Arbeiderparti-styrte kommuner er andelen som jobber heltid gått opp – i Høyre-styrte går den ned, sa Støre.

Høyre-leder Solberg sa derimot at antall fulltidsstillinger i Norge øker, men var enig i at de står overfor en utfordring.

– Vi er også opptatt av at vi skal ha en heltidskultur i kommunene. Men det er litt sånn at om du trykker på knappen og stemmer Arbeiderpartiet, så endrer dette seg, sa Solberg og la til at slik er det ikke.

