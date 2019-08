KRAFTIG REGN: Dette satellittbildet viser voldsomme nedbørs- og tordenceller over fjellheimen i Sør-Norge mellom klokken 1445 og 1600 norsk tid mandag ettermiddag. Foto: Ill: Metop/MET

Gjør klar for årets våteste sommeruke i Sør-Norge

Fram med regnklær og gummistøvler – meteorologene har sendt ut fire farevarsler bare for de neste to døgnene.

Allerede fra mandag kveld varsles det fare for oversvømmelser, jord- og flomskred og bekker og elver som tar nye løp der bygene treffer.

– Vi har vel ikke hatt en veldig tørr sommer, men jeg tror dette ser ut til å bli den våteste uken i Sør-Norge så langt, sier meteorolog Isak Slettebø i StormGeo.

Intens regn og torden

Han presiserer at det kanskje ikke er den totale mengden nedbør som er bemerkelsesverdig:

– Det er mer de intense regnbygene som blir ganske heftige der de treffer, sier Slettebø.

Lavtrykkene som kommer er ikke spesielt kraftige, men har forholdsvis høy temperatur – det er ventet opp mot 20 grader i områdene som rammes mandag kveld – og luften kan derfor transportere ganske mye fuktighet.

ADVARER MOT OVERVANN: Det advares mot overvann, flom, jord- og flomskred og elver som tar nye løp i forbindelse den intense nedbøren som varsles over store deler av Sør-Norge. Foto: Harald Vikøyr

Litt spesielt

– Det er en litt spesiell værsituasjon, hvor områder med skydekke omgis av områder med klarvær og soloppvarming. Dette bidrar til nærmest en frontsone mellom disse områdene, og det er med på å gi kraftige lokale regnbyger, forklarer statsmeteorolog Per Egil Haga ved Meteorologisk institutt.

Lavtrykket som kommer inn over Sør-Norge denne uken, har ligget nærmest stasjonært vest for De britiske øyer i en liten uke, og beveger seg nå sakte inn over hele Sør-Norge, og legger fra seg solide mengder nedbør lokalt.

– Dette er over på torsdag, og fredag blir en flott solrik dag. Lørdag kommer så et betydelig kraftigere og raskere lavtrykk som kan gi mye vind og mye regn. Dette må vi følge med på de kommende dagene, advarer Haga.

Jord- og flomskred

Meteorologisk institutt har sendt ut hele fire farevarsler om heftig regn for ulike deler av Sør- og Midt-Norge. Alle stedene er det advart mot fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser og bekker og elver som tar nye løp. Det er også advart mot jord og flomskred.

* For fylkene Hedmark, Oppland og Buskerud mandag ettermiddag og kveld: Kraftige regnbyger og torden. Det kan komme opp mot 20 mm nedbør på en time, noen steder mer. Store lokale forskjeller – innenfor forholdsvis liten avstand kan ett område få lite eller ingen nedbør, og et annet få svært mye. Kan ventes kraftige vindkast i forbindelse med bygene.

* Hordaland:

For mandag kveld ventes kraftige regnbyger med torden i indre strøk. Kan falle 20–40 mm på tre timer. Det anbefales at beredskap vurderer behov for forebyggende tiltak, og at bilister avpasser farten etter forholdene.

* Sogn og Fjordane:

Kraftige regnbyger med torden fra mandag kveld, det kan komme 25–40 mm på tre timer, noen steder mer. Store lokale forskjeller, enkelte steder vil ikke få nedbør i det hele tatt. Ny omgang med kraftige byger tirsdag ettermiddag.

* Møre og Romsdal, Trøndelag

Tirsdag ettermiddag og kveld – lokalt kraftige regnbyger med torden. Kan komme 25–40 mm lokalt, noen steder mer. Fare for stengte veier, fare for vannplaning.

Mye pent i Nord-Norge

Mens Sør-Norge rammes av intens nedbør mestedelen av uken, ser Nord-Norge ut til å ligge i en liten høytrykksrygg som både gir pent vær og kanskje en liten østlig trekk som fører inn varme og sommerlige forhold.

– Ikke alle steder slipper unna skyer og nedbør, men mye pent vær blir det i nord, sier StormGeo-meteorolog Isak Slettebø.

