Kallmyr grillet om au pair-saken: – Hun satte bare på sin egen vask

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) mener selv han ikke gjorde noe ulovlig da han lot au pairen flytte inn før hun hadde møtt opp hos politiet og fått godkjent sin søknad om tillatelse.

– Vi brukte et av landets største au pair-byråer fordi vi vet at det er et kronglete regelverk på dette området. Byrået fortalte at den faste praksisen når au pairer bytter vertsfamilier, er at de flytter inn før tillatelsen er i orden og bor der som en gjest, sier Jøran Kallmyr hos Politisk kvarter i NRK fredag morgen når han blir spurt ut om au pair-saken.

Likevel ble altså au pairen sendt ut av Norge 10. mai fordi hun ifølge UDI sitt vedtak har brutt regelverket. Hun flyttet inn hos familien to måneder før hun hadde fått godkjent sin søknad.

Kallmyr forteller at de ikke er alene om den oppfatningen, og at det også står i brosjyren fra Norsk Folkehjelp som vertsfamilier får hjem at man som au pair kan flytte inn og bo hos sin nye familie som en gjest dersom det er greit for vertsfamilien.

Han selv sjekket ikke dette med UDI før hun flyttet inn, men det er altså dette som strider imot UDIs lovverk.

Kallmyr mener det kan ha utviklet seg en praksis der dette er vanlig, og at det i så fall må gjelde for ham som for alle andre.

Men justisministeren er klar på at det ikke står noe i vedtaket om at hun har jobbet ulovlig i de to månedene før hun hadde vært hos politiet og fått tillatelsen sin.

– «Begrunnelsen er at au pairen, selv om det ikke er bevist at hun har utført arbeidsoppgaver for familien, har fått kulturutveksling ved å bo i familien» står det i vedtaket, forteller Kallmyr.

Han sier at UDI senere har lagt til grunn at hun jobbet i perioden der hun ikke hadde lov.

– Ikke et alternativ at hun skulle jobbe

– Vi ble enige om at denne personen skulle komme til oss. Vi skrev kontrakt. Ble litt overrasket over at det skulle ta så lang tid å få time hos politiet. Men vi visste på det tidspunktet at hun ikke at lov til å jobbe. Det var ikke noe alternativ at hun skulle jobbe, sier han om perioden før au pairen hadde tillatelsen i orden.

– Hun satte bare på sin egen vask, svarte Kallmyr på spørsmål om hun ikke satt på en eneste vask i løpet av to måneder.

Han forteller videre at hun var en ganske ung person som allerede var fortvilet over situasjonen sin og at hun ønsket å komme til en ny vertsfamilie. Videre sier han at au pair-byrået bekreftet at dette var greit, men at familien selv ikke sjekket med UDI.

– Selvsagt fikk hun lommepenger av oss. Selvsagt fikk hun bruke badet og kjøkkenet vårt i tiden frem til hun fikk time hos politiet. Men hu gjorde ingen oppgaver for oss, fordi vi var fullstendig klare over at hun ikke fikk lov til det før hun hadde vært hos politiet, sier Kallmyr.

– Har vi tatt feil, skal jeg være den første til å beklage det. Men nå får vi se hva som skjer, sier han.

Kallmyr ble i programmet konfrontert med at han tidligere har sagt at familien er avhengig av au pair. Han svarte at de har fått hjelp av besteforeldre og venner.

– Vi var klar over at det ville bli periode hvor hun ikke kunne bidra med noe, og det var en periode hvor det var ekstra belastning for oss, men vi har da levert barna i barnehage og skole selv. Det er bare unntaksvis at au pairen har gjort det, sier han.

Dere har tidligere sagt at dere er helt avhengig av au pair. Var deres motiv med au pair kulturutveksling eller hjelp med vask og barn, blir Kallmyr spurt:

– Begge deler, svarer Kallmyr

