73-åring dømt for å ha mishandlet kona i 40 år

En 73 år gammel mann er dømt til to års fengsel for å ha utsatt kona for vold og andre former for mishandling gjennom 40 år.

NTB

Volden mot kona startet på slutten av 1970-tallet, ifølge den ferske dommen fra Haugaland tingrett. Retten finner det bevist at ektemannen jevnlig hadde vært voldelig mot henne så lenge de bodde sammen, en periode på rundt 40 år, ifølge Rogalands Avis.

Mishandlingen den nå 73 år gamle mannen ifølge dommen utøvde mot kona, var blant annet lugging, slag i ansiktet og mot kroppen. Han sperret for henne slik at hun ikke kunne rømme og truet med å drepe henne. Retten la vekt på at den lange varigheten har fått alvorlige konsekvenser for kona.

Hun var i kontakt med politiet flere ganger i perioden mishandlingen pågikk, men har bedt om at ektemannen ikke ble straffet.

– Tiltalte har erkjent noen av forholdene i tiltalebeslutningen, men har ment at det hele er en del overdrevet. For øvrig framsto tiltalte som relativt upåvirket av saken, og han viste ingen form for anger, heter det i dommen.

Publisert: 24.05.19 kl. 21:19