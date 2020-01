VÆRKART: Det blåser kraftig i Nord-Norge og regner en del på vestlandet, mens det vil bli sol og fint vær på Østlandet søndag. Foto: Meteorologisk institutt

Til tross for snøfall anbefaler meteorologene å dra ut av byen for å stå på ski

Mens det blåser sterk kuling i Nord-Norge, dalte snøen over hovedstaden natt til fredag, men meteorologene tror ikke snøen blir liggende.

– Vinteren har tatt en svipptur innom oss i dag. Tror vi målte tre centimeter snø i dag tidlig på Blindern, sier statsmeteorolog Martin Granerød ved Meteorologisk institutt.

Etter en unormal varm og mild januarmåned, våknet flere på Østlandet opp til et lett snødekke fredag morgen.

Snøfallet gir godt skiføre i Oslo, men hverken statsmeteorologen eller kollega i Storm Geo, meteorolog Cecilie Villanger tror snøen vil bli liggende.

– Det blir synkende temperaturer neste uke, men det ser ikke ut til at det kommer noe nedbør. Det er også meldt mildt gjennom helgen, så snøen vil mest sannsynlig smelte bort, forteller Villanger.

– Der det ligger snø fra før vil det nok fortsatt ligge. Februar starter kaldt, men utover uken og frem mot neste helg ser det foreløpig ut som at det blir mildt. Så for dem som ønsker å gå på ski så er det fortsatt mulighet for å få gått litt, hvis man kommer seg ut av byområdene, sier Granerød.

Helgen vil være relativt grå på Østlandet. Lørdag vil det være lettere skyet, med mulighet for nedbør og tåke enkelte steder på Østlandet lørdag.

– På Østlandet blir høydepunktet søndag. Skydekket forsvinner og det blir lange perioder med sol, forteller Granerød.

Gult farevarsel i Nord-Norge

I løpet av årets første måned har det blåst mye kraftig vind i Nord-Norge. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for kraftig vindkast flere steder i Nord-Norge.

– Det er det laveste farenivået på skalaen vår, og det betyr blant annet at løse gjenstander kan blåse bort, hvis det blir tatt av vinden, forklarer statsmeteorologen.

Det kan blåse sterk kuling til liten storm utsatte steder, med vindkast på mellom 30 til 35 meter i sekundet. I byene kan vindkastene være på mellom 20 til 25 meter i sekundet.

Granerød forteller at det har vært mye kraftig vind i Nord-Norge en stund nå, men at søndag vil vinden dreie nordvestlig retning og gå over til snøbyger.

– I de områdene hvor det vil snø mest kan det komme mellom 10 til 30 centimeter gjennom søndag og mandag.

Regn på Vestlandet

Helgeværet på Vestlandet og i Trøndelag blir påvirket av et lavtrykk som befinner seg over Skottland og Irland. Ifølge Statsmeteorologen vil det føre til nedbør fra i løpet av fredagskvelden og videre utover lørdag.

Kollega Cecilie Villanger ved Storm Geo forteller at det ifølge prognosene kan komme opp til 50 millimeter nedbør i løpet av lørdagen.

– I morgen kveld vil vinden dreie nordvestlig, og det vil bli synkende temperaturer på Vestlandet etter hvert, sier Villanger.

Granerød ved Meteorologisk institutt forteller at nedbøren hovedsakelig vil komme i form av regn, men at det kan komme som sludd og snø natt til søndag.

Publisert: 31.01.20 kl. 20:55

