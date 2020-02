NUMMER TO: Blant egne velgere kommer Sylvi Listhaug på annenplass. Foto: Patrick da Silva Sæther

Én av to Frp-velgere vil ha Siv Jensen som partileder

– Vi har ingen lederdebatt i Frp, sier partilederen.

De fleste Frp-velgerne vil beholde Siv Jensen som leder frem mot stortingsvalget i 2021, men nestleder Sylvi Listhaug får en klar annenplass. Det viser en meningsmåling utført av Respons Analyse for VG.

– Det viser at det er forsøksvise, oppkonstruerte diskusjoner om lederdebatt i Frp. Vi har ingen lederdebatt i Frp, sier Siv Jensen til VG.

– Jeg er glad for at vi har mange politikere som står sterkt. Vi har et godt grunnlag når den tid kommer.

– Når den tid kommer, er det fortsatt langt inn i fremtiden?

– Når den tid kommer. Det er ikke noe diskusjon hos oss nå, sier Jensen.

Partibarometer: Hopp etter regjeringsexit

Frp-velgerne: Listhaug nummer to

Sylvi Listhaug, som får støtte fra 24 prosent av Frp-velgerne, vil ikke svare på VGs spørsmål om målingen. I en e-post til VG skriver hun:

– Frp har en dyktig partileder som står sterkt blant medlemmer, tillitsvalgte og velgere. Jeg gleder meg til å jobbe sammen med henne frem mot valget i 2021 og håper på at vi skal oppnå et godt valgresultat.

96 personer som sier de ville stemt Frp hvis det var stortingsvalg i morgen, har svart på spørsmål om hvem som bør ha lederjobben i partiet frem mot 2021. Dette er et lite utvalg, men kan si noe om tendensen, mener Thore Gaard Olaussen i Respons Analyse.

NEST MEST POPULÆRE: Tidligere nestleder Ketil Solvik-Olsen og nåværende nestleder Sylvi Listhaug. Foto: Tomm Wilgaard Christiansen

Andre velgere vil ha Solvik-Olsen

Mens Listhaug er nummer to hos Frp-velgerne med 24 prosent, får hun ikke støtten til flere enn ni prosent av de 1001 spurte i undersøkelsen.

De andre partienes velgere foretrekker nemlig tidligere nestleder Ketil Solvik-Olsen.

– Hun er nok mer omstridt blant øvrige velgere enn blant egne velgere, sier Olaussen i Respons Analyse til VG.

Blant de 1001 spurte svarer hele 23 prosent at Solvik-Olsen er best egnet, mot 16 prosent og tredjeplass hos Frp-velgerne.

– Det er en hyggelig anerkjennelse for jobben jeg har gjort, sier Solvik-Olsen til VG.

Han vil ikke svare på om han ønsker å bli Frp-leder, men sier han er glad for at Siv Jensen får størst støtte – fra 37 prosent av velgerne og 51 prosent av Frp-velgerne.

– Hun er mitt førstevalg og jeg håper hun tar gjenvalg som partileder. Hun har vist at Frp er et styringsdyktig parti og at vi er mer opptatt av resultater enn posisjoner. Hun har også ledet Frp til våre beste valg, sier Solvik-Olsen.

TO NESTLEDERE: Både Terje Søviknes og Sylvi Listhaug er kort fra toppen i Frp. Men den ene er langt mer populær som mulig ny partileder, ifølge en ny meningsmåling. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

«Ingen» vil ha Søviknes

Blant de 1001 spurte har kun tre prosent svart at de mener Frp-nestleder Terje Søviknes er best egnet til å lede partiet inn i 2021-valget.

Blant egne velgere er oppslutningen minimal: Kun én prosent velger Søviknes.

– Først og fremst er det et tydelig signal om at vi har landets kanskje tøffeste partileder i Siv, som har tatt oss inn i regjering og ut av regjering, sier han til VG.

– Jeg ser ikke noen grunn til at vi ikke skal gå med Siv en runde til, og hun kan være en tydelig statsministerkandidat i 2021.

Han mener det er naturlig at nummer to og tre er Solvik-Olsen og Listhaug, som ofte har blitt lansert som mulige arvtagere til Siv Jensen.

– Kunne du tenkt deg å få støtten til mer enn én prosent av Frp-velgerne?

– Da måtte jeg nok vært mye tydeligere om at jeg ønsket meg i den retningen, og det gjør jeg ikke. Jeg gikk inn og tok jobben som nestleder dra Ketil dro til USA, og jeg ser på det som et vikariat i hans fravær, sier Søviknes.

