OVERGANG: Jon Georg Dale (Frp) gikk mindre stille ut dørene enn andre statsråder fredag, da han ga nøkkelen til Knut Arild Hareide (Krf). Foto: Tore Kristiansen

Hareide lover rask innsats på fergeprisene

En løsning for fergeprisstriden var under arbeid da Frps statsråder gikk av. Nå blir det en av Knut Arild Hareides (Krf) første saker.

Søndag fortalte VG at motstanden mot økte fergepriser nå organiseres formelt i Møre og Romsdal. De vil samle fjordfylker til en felles front mot prisøkningene

Tidligere samferdselsminister, Jon Georg Dale (Frp), sa til VG at et arbeid var satt i gang for å finne løsninger.

– Jeg skal ta ansvar for det jeg har ansvaret for, sa Dale til VG.

Neste arbeidsdag gikk Frp og Dale ut av regjering.

Saken havner nå på bordet til ny samferdselsminister Knut Arild Hareide (Krf).

– Jeg har oppfattet at det er stor frustrasjon i Nordland og Møre og Romsdal fordi fergetakstene er økt. Dette er en komplisert sak med flere forvaltningsnivåer og departementer involvert, sier Hareide i en kommentar til VG.

Prisene for personbiler øker over 50 prosent i år på mange av fergene i Møre og Romsdal. Den største økningen kommer i sommer.

– Det vil være en av de sakene jeg raskt vil sette meg inn i og som vi sammen må se om vi kan finne løsninger på, sier Hareide.

LUNT: Joachim Orvik søker ly for vinden i busskuret på fergekaien på Otrøya. Foto: Gisle Oddstad

– Vil tilbake til 2017-nivå

På Otrøy bor Joachim Orvik, en av mennene bak protestgruppen og demonstrasjonene mot fergeprisene. Han vil be Hareide komme til nordvestlandet og møte dem.

– Målet vårt er å få ned prisene til et akseptabelt nivå for folk, så ikke hverdagen går i stampe, sier Orvik.

Gruppen ønsker at politikerne skal gå tilbake til prisnivået fra 2017, før økningen som har skjedd. Så ønsker de endring i autopass-ordningen.

– Hareide har vært i samferdselsutvalget og har erfaring. Jeg håper at han kan være en som tar tak i dette og være en kystens mann, sier Orvik.

SURT: Det blåser sterkt ved fergekaien til fergen ut mot øya Gossen i Møre og Romsdal, en av fergene med størst prisøkning i år. Foto: Gisle Oddstad

Derfor stiger prisene

Det er i hovedsak tre grunner til at fergeprisene øker:

Når Autopass innføres blir reisen gratis for passasjerer, men bilen må dekke tapet. Det førte til en 33 prosent økning i Hordaland i januar, mens i Møre og Romsdal skjer det 1. juli.

Staten skulle ta kostnader med nye elferger, men fylkene mener de ikke har blitt kompensert nok. Derfor øker fylkene taksten.

Fylker som mener de trenger en bedre fergekapasitet enn statens standard må selv betale prisen.

I Nordland ville fylket dekke et underskudd og økte fergeprisene i snitt 38 prosent, fra 1. januar i år. Etter massive protester gikk de tilbake på dette, og de har fortsatt et underskudd å dekke.

– Forventningene til de nye statsrådene er at de ser på fordelingen av inntektene. De må sørge for at systemet kompenserer fylkene på riktig måte, sier Orvik.

Se utregninger for fylkene i faktaboksen.

Sjekk tallene for ditt fylke Utregningene er basert på tall fra fylkene, for personbil under seks meter. Nedlagte fergestrekninger og riksferger er holdt utenom. Den vanlige prisveksten er tre prosent. Derfor vil fylker som bare følger riksregulativet ha en økning på 25 prosent på fem år. Det gjelder Sogn og Fjordane, Trøndelag og Rogaland. Nordland fylke nær doblet sine priser på fem år, med 94 prosent. Etter massive protester gikk fylkeskommunen tilbake på dette årets økninger, og har nå en prisvekst på 44 prosent siden 2015. I Møre og Romsdal er økningen i snitt 37 prosent. De fleste fergene er hevet opp to takstsoner, og for disse er økningen i snitt 43 prosent. I sommer øker prisene igjen med 30 prosent ved innføring av Autopass-ordningen. Gamle Hordaland fylke innførte Autopass 1. januar, til en prisøkning på 36 prosent i år. Tre prosent av dette er den vanlige veksten. De som pleier å reise med passasjerer kan få en billigere billett med Autopass.

Publisert: 27.01.20 kl. 07:49

