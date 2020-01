UENIG: Laila Anita Bertheussen benekter alle punkter i tiltalen mot henne. Foto: PRIVAT

Reagerer på tiltalen: – Hun benekter alt

– Hun mener hun er et offer for et angrep, og ikke den som har angrepet, sier Laila Anita Bertheussens advokat etter at hun ble tiltalt for blant annet «angrep mot demokratiet» i Wara-saken.

Nå nettopp

– Hun reagerer på denne tiltalen og mener hun ikke er skyldig i det den går ut på, sier advokat John Christian Elden til VG.

Tidligere justisminister Tor Mikkel Waras (Frp) samboer Laila Anita Bertheussen ble i dag tiltalt for brudd på straffeloven paragraf 115, for bruk av trusler mot Tor Mikkel Wara, samfunnssikkerhetsminister Ingvil Tybring-Gjedde og stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde.

I tillegg ble hun tiltalt for falsk anklage og for overtredelse av brann- og eksplosjonsvernloven.

Bakgrunn: Bertheussen tiltalt for Trusler mot Tor Mikkel Wara.

Selv om Bertheussen reagerer på tiltalen, er hun ikke overrasket, ifølge Elden.

– Hun er ikke overrasket ettersom det er dette PST har hevdet hele tiden ut ifra sine oppfatninger og sine scenariobeskrivelser i denne saken, sier han.

FORSVARER: Advokat John Christian Elden forsvarer Laila Anita Bertheussen. Foto: Gisle Oddstad

– Overdrevet

På spørsmål om hva han selv tenker om tiltalen antyder den profilerte advokaten at grunnlaget er tynt.

– Jeg tenker at tiltalen er veldig overdrevet ut ifra de faktum man har i saken og det det er bevismessig dekning for. Etter min oppfatning foreligger det ikke bevismessig dekning for en tiltale som tilsier at hun har gjort dette selv, sier Elden.

I tiltalen er det spesifisert en rekke trusler som påtalemyndigheten mener Bertheussen står bak.

6. desember 2018 tegnet hun, ifølge tiltalen, et hakekors og skrev «rasisit» på familiens hus og bil.

Påtalemyndigheten mener hun, kort tid før 17. januar, skrev et truende brev til seg selv og samboeren Wara.

17. januar startet hun, ifølge tiltalen, også brann i en søppelkasse på utsiden av huset.

HÆRVERK: I desember 2018 ble det malt grafitti på boligen til Tor Mikkel Wara og Laila Anita Bertheussen. Foto: Krister Sørbø

Ifølge tiltalen lagde hun 29. januar et nytt truende brev som hun sendte i posten til seg selv og Wara. Brevet var påført en brennemerke.

11. februar mener påtalemyndigheten at hun festet lange tøyremser med flere plastflasker inneholdende bensin bak på bilen.

2. mars la hun, ifølge tiltalen, et truende brev i deres egen postkasse.

10. mars mener påtalemyndigheten at hun startet brann i bagasjerommet på familiens bil.

29. januar i fjor sendte hun et truende brev til stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde og samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde, ifølge tiltalen.

– Er det noe hun er tiltalt for som hun ikke benekter å ha gjort?

– Hun benekter alt som er i denne tiltalebeslutningen. Hun mener hun er offer for et angrep og ikke selv er den som angriper.

– Spekulasjoner

– Hvilke beviser er det påtalemyndigheten har i saken?

– De har satt sammen en rekke ulike spekulasjoner for å prøve å få et helhetsbilde, men vi mener dette helhetsbildet ikke holder, og at det ikke finnes bevis for at hun er skyldig, sier Elden.

Kan du si noe mer om hva de spekulasjonene går ut på?

– Nei, det må nesten påtalemyndigheten gjøre selv i den grad de ønsker det. Vi har fått saksdokumenter som ikke inneholder noen såkalte fellende eller avgjørende bevis, men en helhetsvurdering som tilsier at de mener de kan utelukke at det er noen andre som står bak, sier Elden og fortsetter:

– Etter vår oppfatning har de ikke etterforsket andre, så det er en fundamental forskjell i ståstedene til partene.

– Hvem andre enn Bertheussen kan stå bak?

Det er ikke opp til henne å etterforske saken, det er politiets oppgave.

– Bertheussen sier hun gleder seg til å forklare seg, hva er det hun ser frem til å fortelle?

– Etter hennes oppfatning hvorfor det ikke er dekning for anklagene i tiltalebeslutningen. Hun kan forklare seg om de forhold som PST måtte lure på og ser forsåvidt frem til det, sier Elden.

Publisert: 23.01.20 kl. 17:30

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser