PST sidestiller trusselen fra islamister og høyreekstreme

PST mener nå det er like sannsynlig at Norge rammes av et terrorangrep fra ekstreme islamister, som fra høyreekstreme.

Ifølge Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) er dette de tre mest alvorlige truslene mot Norges sikkerhet i 2020:

Spionasje mot regjeringen, Stortinget og Forsvaret

Digital kartlegging og sabotasje av kritisk infrastruktur

Terrorangrep utført av enkeltpersoner motivert av høyreekstrem

eller ekstrem islamistisk ideologi.

Det mest oppsiktsvekkende i trusselvurderingen er at PST for første gang har sidestilt trusselen fra høyreekstreme og islamister.

«Trusselen fra høyreekstremisme i Norge utviklet seg i negativ retning i løpet av 2019, og har foreløpig resultert i ett terrorangrep», heter det i trusselvurderingen.

«Det lave omfanget av radikalisering til ekstrem islamisme i Norge forventes å vedvare i 2020» heter det videre.

PST-sjef Hans Sverre Sjøvold understreker at man er svært usikre på trusselen fra radikal islam.

– Det har vært redusert aktivitet de siste 2–3 årene. Samtidig er ingen av årsakene til ekstremismen løst eller vesentlig redusert, så usikkerheten rundt den videre utviklingen på dette området er stor, sier han.

Når det gjelder trusselen fra statlige aktører trekkes Russland, Kina og Iran fram som landene med størst skadepotensial overfor Norge. Men også andre stater kan påføre både norske virksomheter og enkeltindivider skade.

Stadig mer av trusselaktiviteten foregår digitalt.

– Dette er en utvikling som påvirker trusselbildet på alle PSTs ansvarsområder, slås det fast.

Publisert: 04.02.20 kl. 13:23

