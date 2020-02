Brannvesenet hentet ut person fra gjenvinningscontainer

En person ble fanget i en container beregnet for å samle inn klær søndag ettermiddag i Tønsberg.

Nå nettopp

Vestfold interkommunale brannvesen rykket ut for å redde personen etter at publikum hadde ringt politiet og varslet om hendelsen.

– Vedkommende hevdet at de hadde kastet noen klær de hadde angret på, forklarer brannmester Rune Loraas til VG.

Det skal altså ha vært i et forsøk på å hente klærne opp igjen at skuffen i containeren tippet rundt og dermed var vedkommende fanget på innsiden av containeren, forklarer Vestfold interkommunale brannvesen i et Facebook-innlegg.

– Har dere opplevd å redde folk ut fra slike containere tidligere?

– Jeg har ikke vært med på det før, sier Loraas og beskriver redningsaksjonen:

– Da vi ankom stedet, satt det en person inne i containeren og en sto på utsiden. Istedenfor å bryte oss inn i containeren, løftet vi personen ut. Det gikk veldig bra, uten noe dramatikk og ingen skader. Når du skjønner at du forsvinner inn i en sånn container, kan man fort bli ganske stresset, men personen var rolig.

De vet ikke hvor lenge personen satt inne i containeren før de ankom stedet.

Publisert: 02.02.20 kl. 18:30

