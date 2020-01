HEVDER USKYLD: Viggo Kristiansen soner i Ila fengsel og forvaringsanstalt i Bærum utenfor Oslo. Dette bildet ble tatt i forbindelse med et intervju i 2008. Foto: Fridtjof Nygaard, VG

Vil ha ny DNA-vurdering i Baneheia-saken: – Forstår ikke hva de holder på med

Gjennopptakelseskommisjonen for straffesaker vil innhente en ny sakkyndigvurdering av DNA-bevisene som ble lagt frem i saken mot Viggo Kristiansen.

Kommisjonen har under flere møtedager behandlet Kristiansen siste begjæring om gjenopptagelse, og arbeidet blir ikke ferdig med det første.

Nå har de besluttet at de ønsker å innhente en uavhengig, sakkyndig vurdering av den sakkyndige erklæringen som ble fremlagt under rettsforhandlingene og som ligger til grunn for dommen mot Kristiansen.







Kommisjonen foreslår å oppnevne en rettsgenetiker ved Rettsmedisinsk institutt ved Universitetet i København som sakkyndig, skriver de i en pressemelding.

Forslaget til valg av sakkyndig og mandat er i dag sendt til Viggo Kristiansens forsvarer, påtalemyndigheten og bistandsadvokatene for uttalelse.

– Jeg forstår ikke hva de holder på med. Er det noe som har vært gjennomgått hundre ganger i denne saken så er det nettopp DNA, sier Kristiansens forsvarer Arvid Sjødin til VG.

Kommisjonen tar sikte på at oppnevningen kan skje i første halvdel av februar, og at det kan foreligge en sakkyndig rapport i løpet av april.

– Jeg har ingenting imot at man opplyser saken, men for meg fremstår dette som unødig bruk av ressurser. Det virker som om noen leter etter et svar i skogen, sier Sjødin.

Kristiansen og hans kamerat Jan Helge Andersen ble i 2001 dømt for å ha voldtatt og drept Lena Sløgedal Paulsen (10) og Stine Sofie Sørstrønen (8) i Baneheia i Kristiansand.

Andersens DNA ble funnet på åstedet, men det finnes ingen fellende bevis mot Viggo Kristiansen. Han ble funnet skyldig på grunn av det samlede bevisbildet i saken.

Kristiansen og hans advokat Arvid Sjødin mener det er spesielt to ting som taler for at han aldri skulle vært dømt: At DNA feilaktig har blitt brukt til indirekte å knytte ham til saken og det såkalte mobilbeviset. Påtalemyndigheten er fremdeles krystallklare på at de mener Viggo Kristiansen er skyldig.

Publisert: 29.01.20 kl. 08:55

