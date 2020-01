I RETTEN: Aktor Trude Antonsen og politiadvokat Hilde Strand i Oslo tingrett mandag. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Tekstmeldinger i kulturprofil-saken: «Var altfor ung til å skjønne det»

OSLO TINGRETT (VG) I gamle tekstmeldinger mellom kvinnene som anklager mannen for seksuelle overgrep, snakker de om at de skyldte på seg selv for det som skjedde.

Den fornærmede kvinnen som tirsdag begynte å forklare seg i retten, gråt mens flere av meldingene ble lest opp onsdag.

Hun anklager kulturprofilen i 50-årene for overgrep, og fortalte mandag at hun under en festival i 2011 våknet av at han hadde seksuell omgang med henne. Kvinnen var 19 år da det angivelige overgrepet skal ha skjedd.

Mannen er tiltalt for ni tilfeller av voldtekt, samt et tilfelle av seksuell omgang med en mindreårig jente. Alle overgrepene skal ha skjedd mens kvinnene var ute av stand til å motsette seg handlingene – enten fordi de sov, eller fordi de var beruset.

Selv nekter kulturprofilen straffskyld for alle punktene i tiltalen.

– Ga narkotika til unge folk

Aktor Trude Antonsen har onsdag lest opp en rekke gamle tekstmeldinger, blant annet mellom den fornærmede kvinnen og andre kvinner som mener seg utsatt for overgrep av mannen.

I meldinger datert januar 2012, beskrives kulturprofilen som en mann med flere sider. En person med én side på dagen, og en annen på kvelden:

– Da viste han frem de mørke sidene av seg selv. Grenseoverskridende, som ga narkotika til unge folk som ikke visste bedre. Rett og slett ikke en voksen mann man kunne stole på, utdypet kvinnen i retten.

Hun bestemte seg for å anmelde overgrepet først sommeren 2015, etter å ha snakket med en nær venninne i kulturmiljøet som hevdet å ha opplevd det samme.

«Vil samle så mange som mulig»

Flere av meldingene som ble lest høyt, er datert etter denne samtalen. Meldingene handler blant annet om at kvinnene aktivt vil forsøkte å finne vitner og andre kvinner som kunne ha opplevd det samme som de mente at de hadde blitt utsatt for.

«Vi vil samle så mange som mulig, så stiller vi sterkere», stod det i en av meldingene fra den fornærmede kvinnen.

Aktor refererte også fra en SMS-utveksling i 2017, mellom kvinnen og jenta som var under den seksuelle lavalderen da kulturprofilen skal ha hatt seksuell omgang med henne.

Det refereres til et nachspiel der begge var tilstede, hvor kvinnen skal ha observert at kulturprofilen klådde på den da 15 år gamle jenta i leiligheten sin.

«Har skyldt på meg selv i ettertid»

«Det var den kvelden som var den første, men dessverre ikke siste hendelsen. Jeg har skyldt på meg selv i ettertid, som ikke sa nei den gangen og fortsatte å henge rundt ham. Men så var jeg altfor ung til å skjønne det», skriver jenta, som anmeldte forholdet først etter saken ble offentlig kjent i media i 2017.

Hun skriver til kvinnen at hun har fortrengt det som skjedde, og at hun som en følge av hendelsen har hatt et komplisert forhold til intime relasjoner.

Den fornærmede kvinnen svarer blant annet at hun kjenner seg igjen i det å skylde på seg selv.

«Det er ikke lett når han skaffer jobb, gigs (spillejobber, journ. anm.), og fordi han er hyggelig tenkte jeg lenge at det var vår skyld. Men det er aldri vår skyld», skriver hun.

Mener seg utsatt for svertekampanje

Kulturprofilens forsvarer stiller imidlertid spørsmål ved at etterforskningen av de angivelige overgrepene først begynte i 2015 – etter at flere av de fornærmede kvinnene hadde snakket sammen.

– Det har betydning for etterforskningen, man får en risiko for at forklaringer er forurenset, sa Elisabeth Myhre i retten mandag.

Hun mener også at kvinnene har blitt påvirket av #MeToo-kampanjen i 2017. Aktor Trude Antonsen sa under sitt innledningsforedrag at kulturprofilen mener seg utsatt for en svertekampanje, og at de fornærmede kvinnene er motivert av hevn og sjalusi.

Han mener ifølge Antonsen også at de har såkalte falske minner.

Mannen vil gjennom rettssaken legge frem et tusentalls meldinger, som skal vise en omfattende kontakt mellom ofrene og fornærmede i tiden før og etter det påståtte overgrepet.

