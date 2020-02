INN I LEDERTRIO: Valgkomiteen i Høyre skal ha samlet seg om Tina Bru som ny Høyre-nestleder etter Bent Høie. Her er Bru med Høyre-leder Erna Solberg etter regjeringsomdannelsen i januar. Foto: Helge Mikalsen

Tina Bru foreslås som ny nestleder i Høyre

Valgkomiteen i Høyre har samlet seg om Tina Bru som ny nestleder i Høyre etter Bent Høie. 33-åringen fra Rogaland ble olje- og energiminister for bare to uker siden.

Både Erna Solberg og Jan Tore Sanner foreslås gjenvalgt som leder og første nestleder. Det ble klart da valgkomiteen i Høyre onsdag ettermiddag presenterte sin innstilling.

Tina Bru ble enstemmig foreslått som ny 2. nestleder, og erstatter med det Bent Høie, som nå går ut av partiledelsen fordi han er utnevnt til fylkesmann i Rogaland fra høsten 2021.

Tina Bru er leder i Høyres kvinneforum, og sitter derfor allerede i partiledelsen. Nå blir hun en del av fornyelsen helt i toppen av partiet, som grasrota i partiet har krevd. Statsminister Erna Solberg har nylig trukket henne frem som en potensiell leder av partiet.

– Henrik (Asheim, journ.anm) kan bli den neste Høyre-lederen. Tina kan bli den neste Høyre-lederen. Det er flere som kan bli det. Spørsmålet er hvordan de bruker sjansene de får, sa Erna Solberg til DN i forrige uke.

Valgkomiteen klarte imidlertid ikke å bli enig om hvem som skal ta over ledelsen av kvinnenettverket i Høyre. Det ligger dermed an til at landsmøtet må velge mellom trønderne Guro Angell Gimse (48) og Mari Holm Lønseth (28).

Favoritt

Allerede på det forrige landsmøtet i mars 2019 ble Tina Bru trukket fram som favoritt til å overta. Da meldte VG at Bent Høie neppe ville sitte i ledelsen etter 2020-landsmøtet. Høyres ledelse velges for to år om gangen, på landsmøtet i mellomvalgåret.

Da sa Bru dette om hvorvidt hun var kandidat til å overta etter Høie:

«Det er hyggelig å bli nevnt. Jeg er glad i partiet og det er gøy å ha verv, men det er mange flinke folk som står foran meg og kan gjøre en god jobb», sa Bru til VG.

Fikk statsrådjobb

Da Frp brått bestemte seg i januar for å forlate regjeringen, ble Høyre-leder Erna Solberg nødt til å ommøblere i sitt regjeringsmannskap. Dette hadde hun egentlig tenkt å vente med til etter at Høyre-landsmøtet hadde foretatt sine valg senere i vår.

24.januar presenterte Solberg to nye statsråder fra Høyre: Tina Bru ble olje- og energiminister, mens Henrik Asheim ble minister for forskning og høyere utdanning.

Samtidig ble den sittende nestlederen Jan Tore Sanner utnevnt til ny finansminister etter Frp-leder Siv Jensen.

Publisert: 05.02.20 kl. 10:13 Oppdatert: 05.02.20 kl. 12:35

