I KRISEMØTE: Frp-leder Siv Jensen på vei ut etter møtet med statsminister Erna Solberg i formiddag. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Frp-kilder til VG: Partiet kan være på vei ut av regjeringen

Frp begynner en prosess i dag som kan føre til at partiet kan komme til å gå ut av regjering, opplyser flere kilder VG har snakket med.

Oppdatert nå nettopp

Klokken 10.30 møtes Erna Solberg og Siv Jensen på Statsministerens kontor, bare timer før det er varslet et landsstyremøte i Frp.

Frp-leder Jensen varslet i forrige uke at hun ville legge frem en liste med krav til Erna Solberg, som bytte mot at regjeringen i fjor vedtok å hente hjem en IS-kvinne og hennes to barn fra Syria til Norge.

I helgen har flere sentrale politikere i Frp tatt til orde for at partiet nå bør gå ut av regjeringen - uansett utfallet av kravene.

VG har snakket med flere kilder som nå deltar i den pågående prosessen i partiet. De ønsker ikke uttale seg åpent før det planlagte møtet hvor landsstyret skal informeres om saken.

– Så lenge det ikke er fattet noe endelig vedtak, er det fortsatt usikkert, sier en sentral Frp-kilde som har fulgt prosessen gjennom helgen.

En annen sentral kilde, som også deltar i beslutningsprosessene, mener det kan være en god sak å gå av på for partiet, og at denne prosessen kan starte på dagens telefonmøte.

Vedkommende viser til at også Siv Jensen har understreket at Høyre har tatt mer hensyn til KrF og Venstre i en sak som er meget viktig for Frp.

Jensen sa 16. desember at Høyre har lent seg mot Venstre og KrF mer enn mot Frp og bøyd av i for stor grad.

– Jeg har gitt uttrykk for at vi ikke vil dette lenger. Jeg har sagt ifra på vegne av Frp lenge, sa Jensen da.

En annen oppfatning som deles er at denne saken ikke nødvendigvis handler kun om regjeringsdeltagelse - eller om hjemhentingen av IS-kvinnen og hennes barn. Flere gir uttrykk for at de tror denne prosessen kan føre til en lederdebatt i Frp.

– Må nesten skje et under

Det blir fremholdt at flere ute i partiapparatet mener saken med IS-kvinnen er så viktig, at partiet bør gå i opposisjon for å vinne stortingsvalget om halvannet år, fra utsiden.

Flere har også reagert på uttalelsen Erna Solberg kom med i Debatten på NRK torsdag.

– For det første er det viktig å si at dette er en beslutning vi fattet for en tid tilbake. Det har vært en operasjon som har tatt lang tid, rett og slett fordi det har vært vanskelig i disse områdene. Noen ganger må du som regjering gjøre noen moralske, viktige valg. Vi har gjort det. Og for flertallet av regjeringen var hensynet til barnet det aller viktigste, sa hun til NRK.

– Det er nesten slik at det må skje et under om Erna klarer å holde denne regjeringen i live. Den statsministeren som uttalte seg i Debatten på NRK torsdag kveld, bidro ikke til det, sa Frank Sve, fylkesleder i Møre og Romsdal, til VG før helgen.

Han er av flere sentrale Frp-ere som bekrefter åpent at de ønsker å gå ut av regjering.

– Det er åpenbart hvilken vei dette går. Det må komme noe meget stort ut av de kommende samtalene mellom Siv og Erna for at vi skal bli værende i regjering, sa stortingsrepresentant Erlend Wiborg til VG forrige uke.

Publisert: 20.01.20 kl. 11:19 Oppdatert: 20.01.20 kl. 11:30

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser